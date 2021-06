Deian Sorescu, după debutul la națională: „Nu plec de la Dinamo gratis! M-aş bucura să primească o ofertă bună” Exclusiv

Deian Sorescu a debutat la națională în meciul cu Georgia, când a oferit o pasă de gol, iar în meciul cu Anglia a fost unul dintre cei mai buni jucători, deși l-a avut adversar direct pe starul lui Manchester United, Marcus Rashford.

ADVERTISEMENT

Fundașul dreapta a vorbit pentru FANATIK despre debutul la națională, dar și despre plecarea de la Dinamo. Căpitanul „câinilor” a mărturisit că speră să poată contribui la salvarea din punct de vedere financiar a clubului în cazul în care Dinamo va primi o ofertă bună pe numele lui.

Deian Sorescu, aproape de gol împotriva Angliei: „Ar fi fost golul carierei!”

Cum au fost pentru tine meciurile cu Georgia și Anglia?

– A fost pur și simplu un vis devenit realitate! Orice fotbalist, când își începe cariera, vrea să reprezinte România. Am primit sute de mesaje și am fost copleșit. Cel mai important mesaj a fost cel al părinților, pentru că am simțit că i-am făcut mândri și sunt fericiți.

„Ar fi fost cel mai important gol al carierei!”

Ai avut o ocazie mare. Ce ar fi însemnat un gol în poarta Angliei?

– Cu siguranță pentru mine ar fi fost cel mai important gol al carierei! Pentru că îmi doresc mereu să ajut echipa cu o pasă, cu un gol, sau cu orice pot în momentul respectiv. Dacă aș fi putut marca în meciul cu Anglia ar fi fost ceva senzațional. Poate era gol dacă prindeam colțul lung, mai ales că am tras pe jos, dar mai venise un fundaș în alunecare. Vedeam că dacă dau în colțul lung e greu pentru portar, dar am avut niște adversari de mare calitate și cu multă experiență. E greu să îi mai surprinzi cu decizii mai mici.

ADVERTISEMENT

Ai încercat să îl încurajezi pe Tiberiu Căpușă?

– Da, normal! Toți ne-am pus în pielea lui Tibi și știm cât a fost de greu pentru el. Am încercat să îl susținem și să îl încurajăm cum am putut. Totul depinde însă numai de el. Trebuie să fie puternic și conștient că în fotbal se mai întâmplă și momente de genul ăsta. Am văzut că s-a vorbit despre schimbarea mea, dar jucasem și cu Georgia și era normal să fiu și eu odihnit. Selecționerul a explicat înlocuirea mea și nu cred că mai e nevoie de alte comentarii.

„Postul meu va fi de acum înainte cel de fundaș dreapta!”

Vei juca de acum încolo și la Dinamo fundaș dreapta?

– Cum ți-am spus și , am discutat cu Dusan Uhrin, iar postul meu principal de acum încolo va fi cel de fundaș dreapta. Vin dintr-un post ofensiv, de mijlocaș de bandă stângă sau dreapta și e normal să mai am chestii de completat pe postul de fundaș. Cu siguranță că o să îmbunătățesc cu timpul această calitate.

Cine te-a impresionat în meciul cu Anglia?

– Clar adversarul direct, ! Mi s-a părut un jucător foarte bun și cel mai bun jucător pe care l-am întâlnit până la ora actuală. Nu am fost inhibat sau complexat, ci dimpotrivă! Am avut o ambiție mult mai mare și am vrut să mă ridic cât de cât la nivelul lui.

ADVERTISEMENT

Ce a vorbit cu Marcus Rashford: „A dat dovadă de caracter!”

Am văzut că ați făcut schimb de tricouri…

– Da, vorbisem cu el dinainte de meci. Am schimbat două-trei vorbe cu el, doar că se grăbea să meargă la interviu. Mi-a promis tricoul de la începutul meciului și mă bucur că a dat dovadă de caracter, pentru că au vrut și alții să facă schimb cu el și le-a spus că a promis deja tricoul. Majoritatea colegilor au făcut schimb de tricouri, mai ales că a fost un meci amical. Chiar a fost un clinci în prima repriză și și-a cerut scuze. M-am bucurat să văd că are un caracter frumos. A fost foarte corect.

Cu ce amintiri rămâi după aceste meciuri?

– Mi-am păstrat ambele tricouri de joc de la meciurile cu Georgia și Anglia. Acum voi adăuga la colecție și tricoul cu Rashford, alături de toate pe care le-am din Liga 1, acasă la Timișoara, plus ce mi-au mai dat Stanciu și Cristi Manea. Le voi aduna la colecție și îmi voi aduce mereu aminte de aceste clipe minunate.

„Mirel Rădoi mi-a dat foarte mare încredere!”

Ai avut emoții? Ai discutat cu Mirel Rădoi?

– Da, mi-a dat foarte mare încredere! Dar domnul Mirel nu face nicio diferență. Discută cu toată lumea în mod egal și asta e foarte important. Era normal să am emoții, mai ales la început, când mi-a cântat pentru prima oară imnul. Efectiv nu îmi mai simțeam picioarele! După le pui deoparte și faci ceea ce știi pe teren.

Cum te-ai simțit la echipa națională?

– M-am simțit de parcă aș fi la națională de o viață! Asta m-a surprins și pe mine plăcut, pentru că am avut emoții când am ajuns prima oară în cantonamentul echipei naționale. E un grup foarte unit, în ciuda a ceea ce se spune și parcă jucăm de o viață împreună.

ADVERTISEMENT

A arătat România cu Anglia că poate reveni în lupta pentru calificarea la Mondiale?

– Cu siguranță România se va dezvolta din toate punctele de vedere. Am pierdut ambele meciuri și e normal să fie supărare și discuții, dar eu cred că vom arăta în următoarele meciuri altă față.

Suporterii lui Dinamo au fost la meci la Middlesbrough…

– Nu aveam cum să nu îi văd. I-am auzit oriunde eram. Ei sunt în toată lumea și vreau să le mulțumesc pentru că au asistat la această partidă și ne-au încurajat de la început până la sfârșit. Am văzut că , care au eliminat Steaua în semifinalele Cupei UEFA pe acest stadion.

ADVERTISEMENT

„Nu m-am certat cu nimeni din DDB sau din club!”

Ai avut un conflict cu cei din DDB?

– Sincer, nu m-am certat cu nimeni din programul DDB sau din cadrul clubului! M-au surprins acele știri pentru că deobicei nu urmăresc deloc. Mi-au trimis niște prieteni și am rămas și eu surprins și chiar am fost un pic deranjat, pentru că să zic așa. Dar m-am obișnuit.

Eu chiar m-aș bucura ca Dinamo să primească o ofertă bună pentru mine și dacă transferul meu ar fi o scăpare și o salvare pentru club! M-am atașat foarte mult și pentru mine Dinamo înseamnă foarte mult. Dar deocamdată eu nu mă gândesc la asta deloc, am intrat în vacanță, aștept să mă reunesc cu echipa și să mă întâlnesc cu cei de la Dinamo.

„La început a fost mai greu, dar m-au ajutat și ceilalți colegi care joacă fundași dreapta. A trebuit să schimb radical jocul și mulți mi-au spus că postul acesta mi se potrivește. Am vorbit și cu Mister și cu cei din înainte și am decis că postul de acum înainte va fi cel de fundaș dreapta”. – Deian Sorescu pentru FANATIK

3o iunie 2023 e data la care îi expiră contractul lui Deian Sorescu cu Dinamo

e data la care îi expiră contractul lui Deian Sorescu cu Dinamo 1.400.000 de euro e cota fundașului dreapta al „câinilor” conform transfermark.com, în creștere după debutul la națională

e cota fundașului dreapta al „câinilor” conform transfermark.com, în creștere după debutul la națională 3 ani are Sorescu de când joacă la Dinamo