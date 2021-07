Deian Sorescu, eroul lui Dinamo în meciul cu FC Voluntari: „Au zis că ne dau 9 goluri, dar pe teren am vorbit eu!”

Spectacol total în , ultimul meci al primei etape din noul sezon al Casei Pariurilor Liga 1. Deși plecau outsideri, dinamoviștii au răsturnat calculele hârtiei și s-au impus cu 3-2, producând una dintre primele surprize ale campionatului.

Fără îndoială, cel mai bun jucător al „câinilor” a fost Deian Sorescu, autor al celor trei goluri care au adus victoria. După meci, el a vorbit despre victorie, despre ironiile celor de la Voluntari de dinaintea partidei, dar și despre problemele financiare cu care se confruntă clubul din „Ștefan cel Mare”.

Deian Sorescu le-a dat replica celor de la FC Voluntari: „Astăzi, pe teren am vorbit eu!”

Dinamo era văzută victimă sigură înainte de meciul cu FC Voluntari, chiar și jucătorii ilfoveni fiind fermi convinși că vor câștiga fără probleme partida contra „cîinilor roșii”.

Este și cazul tânărului Robert Ion, proaspăt transferat la Voluntari de la FCSB, care și i-a amenințat pe dinamoviști că le vor umple plasa de goluri: „Le dăm cât mai multe goluri, și nouă, dacă putem. Nu ne interesează starea lor de spirit sau problemele lor financiare”, a declarat mijlocașul adus sub formă de împrumut de la rivala de moarte.

Așa cum era de așteptat, alb-roșiii nu s-au lăsat mai prejos și i-au dat replica ilfoveanului: „A luptat fiecare cât a putut și asta s-a văzut. Au fost mulți tineri, a fost primul lor meci. Mă bucur că au văzut ce atmosferă pot face acești suporteri minunați.

Prefer să nu vorbesc înainte de meci, ci după. Uite, acum, am ocazia să vorbesc eu, pentru că ei au zis că ne dau 9 goluri. Uite că azi am demonstrat pe teren. Pe noi ne-a făcut să arătăm altă față azi”, a spus Deian Sorescu la flash-interviul de după partidă.

Căpitanul lui Dinamo a vorbit apoi și despre cartonașul galben încasat la primul gol, dar și despre gestul de la cel de-al treilea, când s-a dus la galerie și a arătat banderola.

„Da, mi-am asumat cartonașul, pentru că am pe spate o poveste care mă motivează să lupt zi de zi. La golul 3, am arătat banderola de căpitan. A fost multă lume la primul meci cu spectatori după pandemie și voiam să fie conștienți că și Cătălin Hîldan este alături de noi”, a continuat Sorescu.

Deian Sorescu vrea să-și respecte contractul cu Dinamo:

Eroul partidei cu FC Voluntari s-a eschivat când a venit vorba despre , dar a vorbit despre problemele financiare cu care se confruntă clubul. Deși situația este una delicată, el spunea că vrea să-și ducă la bun sfârșit contractul pe care îl are cu gruparea alb-roșie.

„Nu vreau să vorbesc despre acest subiect, al ofertei de la FCSB. Așa cum am spus, am contract cu Dinamo până în 2023. Îmi voi respecta contractul și vom vedea.

Nu mi-am depus memoriu, dar am pierdut și eu bani. Nu vreau să pic prost și vreau să lămuresc. Nu sunt nici eu cu banii la zi și am restanțe ca toți ceilalți”, a încheiat Sorescu.

Paul Anton și Steliano Filip își cer drepturile financiare

Dacă Deian Sorescu a declarat că își dorește să continue la Dinamo până la expirarea contrractului, nu același lucru se poate spune despre alți doi jucători de bază, Paul Anton și Steliano Filip, care și-au depus memorii și așteaptă rezolvarea problemelor.

„E lipsă de experiență, sunt jucători tineri, nu au evoluat la acest nivel până acum. Lucrurile se pot îmbunătăți. Eu am un proces, sunt în discuții în acest moment. Dar nu e cazul să discutăm aceste lucruri acum.

Așteptăm de mult să discutăm cu cei din conducere. E clar că în seara asta a contat foarte mult că spectatorii au fost alături de noi. Acest entuziasm a contat. Am avut și noroc, dar așa e în fotbal”, a declarat Paul Anton la finalul partidei cu FC Voluntari.

„Am dat dovadă de caracter și am întors jocul. Din 2012 se vorbește de New Dinamo, avem copii talentați, suntem un exemplu pentru ei, eu, Paul Anton, Deian Sorescu, împreună cu ei vrem să formăm un grup puternic. Nu pot să plec de capul meu, sunt sub contract, nici nu mi-am dorit, am o înțelegere cu cei din DDB, ei știu despre ce e vorba. Am depus memoriu, dar aștept răspuns de la cei de sus, totul depinde ei”, a completat și Steliano Filip.