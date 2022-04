Deian Sorescu, formă excelentă în Polonia! A devenit om de bază pentru Rakow, în lupta pentru titlu

Dinamo a dat o importantă lovitură financiară în luna ianuarie când a reuşit să îl vândă pe Deian Sorescu la Rakow pentru 800.000 de euro plus bonusuri, de FANATIK. Suma de transfer a fost ca o “mană cerească” pentru “câini”, care, în lipsa unui investitor, se bazează pe banii de la DDB şi de la sponsori pentru a putea continua activitatea.

Investiţia importantă a polonezilor îşi arată roadele. Rakow nu a plătit niciodată atât de mulţi bani pe un jucător, însă polonezii probabil că se felicită pentru pasul făcut, Deian Sorescu devenind în scurt timp om de bază la echipa care se bate la titlu.

În Polonia, lupta la campionat se dă în trei. Rakow se duelează cu Lech Poznan şi Pogon Szczecin pentru primul loc, toate cele trei formaţii având 56 de puncte, cu 6 etape înainte de finalul stagiunii.

Deian Sorescu s-a impus printre titulari la Rakow, având evoluţii apreciabile în Polonia, în ultimele etape. În victoria cu Stal Mielec a marcat şi primul său gol la noua echipă, într-un meci câştigat cu 2-1.

FANATIK în luna martie, Deian Sorescu a declarat că este mult mai liniştit la noua sa echipă faţă de “furtuna” de la Dinamo:

“La echipă este total diferit. La Dinamo stăteam cu stres și… cu alte probleme. De pe o zi pe alta se întâmpla ceva. Aici este complet diferit. Este liniște și sunt liniștit.

Îți faci programul la echipă și după, depinde de ce ai în program. Poate mai ai o oră de poloneză sau cu mental coach, depinde doar de tine. Dar apoi ești liber până la următoarea zi”, a povestit Sorescu.

Deian Sorescu a fost convocat şi pentru “dubla” echipei naţionale pentru meciurile cu Grecia şi Israel, însă a avut un ghinion uriaş. A venit la lot, a fost depistat pozitiv cu COVID-19 şi a fost nevoit să stea în izolare.

Însă, la club a avut evoluţii constant bune şi speră ca norocul să i se schimbe la următoarea acţiune a echipei naţionale, din luna iunie, când România va juca trei meciuri din noua ediţie a Ligii Naţiunilor:

“Orice fotbalist îşi doreşte să joace în echipa naţională. Am vrut să profit de fiecare dată de oportunitate când am fost chemat sau în atenţia lor”, a spus Deian Sorescu în momentul în care a fost chestionat despre naţională.

Postul de fundaş dreapta este unul vulnerabil în naţionala României, iar Deian Sorescu ar putea fi soluţia pe care o caută Edi Iordănescu în banda dreaptă, mai ales că este unul dintre puţinii jucători români care au reuşit să se impună în străinătate.

“La final, când am plecat, am fost împăcat pentru că Dinamo a meritat să ia banii ăia pe mine pentru că mi-a oferit şansa să reprezint tricoul echipei. M-a bucurat şi ştiam ce nevoie are Dinamo de bani şi ştiam că acest venit le mai dă o şansă pe viitor”, Deian Sorescu despre transferul de la Dinamo