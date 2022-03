Deian Sorescu, interviu pentru FANATIK: “Este ruşinos ca Dinamo să joace baraj! Sper să se salveze direct”. Ce spune de echipa naţională. Exclusiv

Deian Sorescu a fost subiectul unuia dintre cele mai interesante transferuri din iarnă în Liga 1. Mijlocaşul a fost vândut de Dinamo pentru , echipă care se bate pentru titlu în Polonia.

Deian Sorescu, interviu pentru FANATIK ! Mijlocaşul a marcat primul gol pentru Rakow

Sumă încasată de “câini” este mană cerească, având în vedere faptul că Dinamo este în insolvenţă şi sursele de finanţare sunt foarte puţine. Deian Sorescu a făcut pasul în străinătate după patru ani în Şoseaua Ştefan cel Mare şi pare că acomodarea merge bine. Mijlocaşul a marcat luni primul gol pentru noua sa echipă.

ADVERTISEMENT

a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre acomodarea la noua sa echipă şi viaţa mult mai liniştită de la Częstochowa. În schimb, fotbalistul nu ratează niciun meci al foştilor colegi şi le ţine pumnii în lupta pentru evitarea retrogradării.

“La Dinamo stăteam cu stres și… cu alte probleme. De pe o zi pe alta se întâmpla ceva. Aici este complet diferit. Este liniște și sunt liniștit”

În primul rând aș vrea să te întreb cum te-ai adaptat la noua echipă?

– A fost o perioadă diferită pentru că am făcut schimbarea asta de la Dinamo, să vin în Polonia. A fost totul nou pentru mine, inclusiv viața de zi cu zi, nu doar cea din echipă. Încet-încet am reușit să mă organizez și să mă pun pe picioare.

ADVERTISEMENT

Cum este viața la Rakow în comparație cu Dinamo? Probabil că o să îmi spui că e mai multă liniște…

– La echipă este total diferit. La Dinamo stăteam cu stres și… cu alte probleme. De pe o zi pe alta se întâmpla ceva. Aici este complet diferit. Este liniște și sunt liniștit. Îți faci programul la echipă și după, depinde de ce ai în program. Poate mai ai o oră de poloneză sau cu mental coach, depinde doar de tine. Dar apoi ești liber până la următoarea zi.

ADVERTISEMENT

În viața de zi cu zi, vorbisem cu Bogdan (n.r. Racovițan) și mă întreba: “Deian, cum e diferenţa de la Bucureşti la Częstochowa, că e diferenţă între oraşe foarte mare. Chiar discutam acest lucru. Apoi l-am întrebat şi eu cum e diferenţa cu Botoşaniul. La el a fost şi mai diferit pentru că Botoşaniul era mic. Częstochowa este tot un oraş mic, dar e puţin mai extins. Este ok.

“La final, când am plecat, am fost împăcat pentru că Dinamo a meritat să ia banii ăia pe mine”

Ai adus un aport semnificativ la Dinamo. Şi mă refer aici din punct de vedere sportiv, fiind unul dintre cei mai buni jucători ai echipei, dar şi financiar. Te simţi împăcat cu transferul? Întreb pentru că în vară ai avut unele nemulţumiri că nu ai plecat…

ADVERTISEMENT

– Aşa este, pot să spun că sunt împăcat. Îmi doream mai mult, să fac performanţă cu Dinamo. Clubul te obligă asta. Dar am prins o perioadă la Dinamo nu chiar foarte bună. Dar sunt împăcat pentru că la fiecare meci am dat totul. Chiar dacă uneori nu am fost decisiv pentru echipă.

Orice meci l-am tratat cu seriozitate şi am jucat să îl câştigăm. La final, când am plecat, am fost împăcat pentru că Dinamo a meritat să ia banii ăia pe mine pentru că mi-a oferit şansa să reprezint tricoul echipei. M-a bucurat şi ştiam ce nevoie are Dinamo de bani şi ştiam că acest venit le mai dă o şansă pe viitor.

“Am mai trecut prin chestii de genul acesta şi este ruşinos ca Dinamo să joace baraj”

Te mai uiţi la meciurile lui Dinamo din Liga 1?

– Da, mă uit la fiecare meci, mai ales la cei de la Dinamo. Am stat patru ani acolo. Mi-am făcut prieteni, relaţii strânse şi te-aş minţi dacă aş spune că nu mă mai uit. Văd toate meciurile lui Dinamo. În general, nu am posibilitatea să văd celelalte meciuri de Liga 1, dar când am timp mă uit.

Se salvează în acest an Dinamo? Are locul de baraj asigurat după problemele financiare de la Academica şi Gaz Metan…

– Sincer, dacă ar fi să mă întrebi, aş prefera salvarea directă. Am mai trecut prin chestii de genul acesta şi este ruşinos ca Dinamo să joace baraj. Dar dacă aia va fi singura soluţie de a te salva, va fi foarte greu. Se poate întâmpla orice. Poţi să prinzi o zi în care să nu fi 100%, Doamne Fereşte. Eu îmi doresc să se salveze direct, iar dacă nu, la baraj aş vrea să facă cele două meciuri perfecte.

“Încă nu am apucat să vorbesc cu Edi Iordănescu”

Vin meciurile echipei naţionale. Eşti unul dintre jucătorii urmăriţi de noul selecţioner. Ai vorbit cu Edi Iordănescu?

– Mă bucur, pentru că orice fotbalist îşi doreşte să joace în echipa naţională. Am vrut să profit de fiecare dată de oportunitate când am fost chemat sau în atenţia lor. M-aş bucura să fiu chemat şi acum, să îl cunosc pe Edi Iordănescu, pentru că am auzit multe lucruri bune despre dânsul. Încă nu am apucat să vorbesc cu el, mă gândesc că are multă treabă în perioada asta. Dar, cu siguranţă că, dacă voi fi chemat la lot, voi discuta şi cu dânsul.