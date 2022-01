Deian Sorescu, mesaj emoționant după ce a semnat cu Rakow: „La Dinamo m-am format ca fotbalist”

transferul lui Deian Sorescu în Polonia la Rakow, iar fotbalistul a semnat un contract pe trei ani și jumătate, fiind deja în cantonamentul din Antalya.

În Polonia, transferul lui Deian Sorescu este văzut cu ochi buni, iar Octavian Moraru, oficialului lui Radomiak Radam a declara că jucătorul va fi folosit ca al doilea vârf.

Deian Sorescu, mesaj special pentru suporterii lui Dinamo: „Am purtat cu mândre tricoul alb-roșu”

„Patru ani în această echipă, aici pot spune că m-am format ca fotbalist profesionist și, mai ales, ca persoană, atâția colegi, atâția oameni cu care am colaborat și sentimentul de nedescris atunci când îmi auzeam numele strigat pe stadion de mii de oameni, cei mai tari fani!

Am purtat cu mândrie tricoul alb-roșu în ‘groapă’ și am ținut capul sus chiar și în momentele dificile. Mulțumesc pentru tot, pentru tot ce am trăit în această echipă plină de istorie. Mulțumesc pentru tot, Dinamo”, a scris Deian Sorescu pe pagina lui oficială de Facebook.

FANATIK a aflat că pista Polonia pentru s-a redeschis încă de la finalul lunii decembrie: „E un jucător interesant. Am fost întrebat despre Deian Sorescu de mai multe persoane dar nu a fost ceva concret. Am auzit mai multe discuții dar nu pot să spun”, a declarat Octavian Moraru în exclusivitate pentru site-ul nostru.

Ce salariu va avea Deian Sorescu la Rakow

Deian Sorescu va avea la Rakow un salariu de 22.000 de euro pe lună, iar mijlocașul evaluat la 1,9 milioane de euro conform transfermarkt a semnat un contract valabil pe trei ani și jumătate.

Pentru Dinamo, meciul cu FC Argeș este prima partidă fără Deian Sorescu, cel mai bun jucător al echipei în sezonul trecut și în actuala ediție de campionat.

Deian Sorescu s-a despărțit cu ochii în lacrimi de colegii de la Dinamo

Flavius Stoican a dezvăluit cum și-a luat rămas-bun Sorescu de la coechipierii săi: „Pentru noi, nu vreau să dau un procent în privința lipsei lui Sorescu, dar sunt convins că va demonstra că este de valoare. Pe lângă calitățile pe care le are, este un fotbalist special. Dinamo, aflându-se pe loc retrogradabil, un jucător să fie curtat de atâtea echipe înseamnă că este un caz special. A primit un salariu destul de bun. Sorescu este special, un caracter puternic, și cred că va reuși.

Nu a trecut prin momente prea fericite în decursul acestui campionat. Rezultatele, dezamăgirile, problemele pe care le-a avut cu fanii. Când a plecat de la Dinamo, vorbele lui către colegi au fost ‘Vă rog frumos, încercați să scoateți Dinamo și pentru mine’.

Și-a luat la revedere de la Ema Dolha și i-au dat lacrimile. Faptul că și-a luat la revedere cu lacrimi în ochi spune multe despre caracterul lui. Este un băiat care a suferit pentru Dinamo”, a explicat antrenorul „câinilor” la conferința de presă dinaintea meciului cu FC Argeș.

Deian Sorescu ar putea debuta în tricoul „roș-albastru” pe data de 4 februarie, când Rakow va întâlni pe teren propriu Wisla Cracovia.