Deian Sorescu, mai aproape ca oricând de un transfer. Mircea Rednic a dezvăluit câți bani poate încasa Dinamo: „Are două oferte”

înainte de meciul cu CS Mioveni că Dinamo este foarte aproape să obțină o sumă importantă din transferul lui Deian Sorescu.

Dorit de Legia Varșovia, dar și de Gigi Becali la FCSB, mijlocașul evaluat conform transfermarkt la 1.800.000 de euro ar putea pleca de la Dinamo după meciurile cu Mioveni și Farul.

Deian Sorescu, șanse mici să mai continue la Dinamo din iarnă: „Are două oferte”

Mircea Rednic a dezvăluit că Dinamo a trimis mandat către două cluburi din străinătate pentru a negocia cu Deian Sorescu, iar clubul ar putea încasa o sumă extrem de importantă ținând cont de situația financiară complicată prin care trece.

„Nu știu dacă sunt oferte acum. La club nu a venit nicio ofertă oficială. Există interes. E un jucător bun. Suma e de 1 milion de euro și 20% dintr-un viitor. Merită banii ăștia. E jucător polivalent. Poate juca fundaș dreapta, mijlocaș dreapta și mijlocaș stânga. Nu mi-aș dori să plece în Liga 1”.

Mircea Rednic i-a transmis lui Deian Sorescu că a pierdut mult datorită evoluțiilor din ultimele etape, iar fanii nu sunt deloc mulțumiți de atitudinea lui, mai ales că este cel mai bine plătit jucător: „El are un contract foarte bun aici și merită banii. E cel mai bine plătit jucător de la noi. El nu trebuie să fie afectat dacă nu se transferă. Trebuie să joace în continuare. I-am spus: «Tu ai pierdut multe, acum o iei de la zero. Relația cu fanii nu e OK. Ei te apreciază când dai mult. Noi avem nevoie de tine, dar vreau să fii prezent»”.

Mircea Rednic nu vrea să îl lase pe Deian Sorescu la FCSB

Ofertat de FCSB, Mircea Rednic nu vrea ca Sorescu să ajungă la vreo echipă din Casa Pariurilor Liga 1:„Nu mi-aș dori să meargă în Liga 1. E un jucător polivalent, care poate juca în ambele benzi, deci își merită banii. Azi se dă mandat pentru două echipe din campionate europene bune”.

Cu toate acestea, Mircea Rednic a recunoscut că are în continuare nevoie de Deian Sorescu la Dinamo, iar în cazul în care transferul nu se va materializa, mijlocașul ar putea ajuta în continuare echipa: „Am discutat marți cu Sorescu. Nu mi-am pierdut răbdarea cu el. E un jucător foarte bun, poate face diferența. A trecut printr-o perioadă grea. Am înțeles că au fost două oferte în trecut, cu un contract bun pentru el. Echipa are nevoie de Deian Sorescu dar vreau să fie prezent, să nu intre doar de dragul de a intra”, a declarat Mircea Rednic la conferința de presă dinaintea meciului cu CS Mioveni.

Ce ofertă a făcut Legia Varșovia în vară pentru Deian Sorescu

detaliile ofertei făcute de Legia Varșovia pentru Dinamo, care cu mai multe bonusuri putea ajunge la 1,4 milioane de euro.

Cristi Cernodolea este omul care a pus pe masă conducerii lui Dinamo oferta polonezilor, iar Adrian Ilie a fost de asemenea implicat în această mutare: „Oferta Legiei a fost clară: 700.000 de euro cerți pentru transfer, plătibili în două tranșe și încă 700.000 de euro din bonusuri de performanță. Și nu era deloc greu de ajuns la aceste bonusuri”.

Dinamo ar fi încasat primii 700.000 de euro până în decembrie 2021, iar restul banilor nu ar fi fost deloc imposibil de primit: „De exemplu pentru fiecare titlu câștigat de Legia mai erau 50.000 de euro, iar Legia a câștigat titlul de 6 ori în ultimii 7 ani! Apoi calificare în grupele cupelor europene în fiecare an. 200.000 de euro pentru Champions League, 100.000 de euro pentru Europa League, unde Legia a ajuns anul ăsta în grupă cu Leicester, Napoli și Spartak. Ce grupă!

Polonezii au deja 6 puncte, iar o calificare în primăvară mai aducea 100.000 de euro. Adică Dinamo putea accesa deja din primul an aproape 300.000 de euro din cei 700 de bonusuri!”, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK, Cisti Cernodolea.