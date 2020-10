Deian Sorescu, prima reacţie după Sepsi – Dinamo 2-0: “Nu avem nicio scuză”

Deian Sorescu a avut o reacție fermă după înfrângerea suferită contra celor de la Sepsi scor 2-0.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Golurile lui Sepsi au fost marcate de Anass Achahbar 29′ și Istvan Fulop 77′.

Este cea de-a patra înfrângere la rând pentru Dinamo care este pe locul 14 în Liga 1 cu 5 puncte acumulate în 8 partide.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deian Sorescu, prima reacție după meci: “Nu avem nicio scuză”

“Nu avem nicio explicație, nu ne-a ieșit nimic din ce ne-a transmis Mister. Dacă aveam jumătate dim ambiția lui am fi scos mult mai mult Nu avem nicio scuză. S-au adus mulți jucători cu calitate, se vede, dar din păcate nu reușim să câștigăm.

Am avut meciuri bune în care nu am avut noroc. Este cel mai rușinos meci al nostru de la venirea lui Mister. Am sințit o durere mare la genunchi, vom vedea în zilele următoare ce accidentare este.” a declarat Sorescu la finalul partidei.

ADVERTISEMENT

În sezonul 2020/2021 Deian Sorescu a reușit 2 goluri și 1 assist pentru Dinamo în cele 8 meciuri jucate. În istoria confruntărilor directe Dinamo și Sepsi au câte 4 victorii fiecare în timp ce 2 meciuri s-au încheiat la egalitate.

Paul Anton: “Este un moment dificil”

Mijlocașul lui Dinamo, Paul Anton, recunoaște că Dinamo traversează un moment dificil însă este pregătit să relanseze forma echipei: “E un moment dificil. Trebuie să dăm dovadă de bărbăție și scoatem echipa de jos.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

E un club greu, cu istorie bogată, cu foarte mulți fotbaliști care au făcut cinste României. În vestiar, băieții încep să înțeleagă unde sunt. Pe teren e problema, facem greșeli simple care ne duc în situații complicate. Și noi ne cerem scuze, dar e greu când repetăm greșelile. Trebuie să strângem rândurile.”

Paul Anton a strâns 107 minute în tricoul lui Dinamo de la revenirea sa în Ștefan cel Mare de la Krylya Sovetov Samara.

ADVERTISEMENT