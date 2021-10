Deian Sorescu, pus la punct de şefii lui Dinamo: “E nemulţumit că nu a fost transferat! Aici este problema”. Exclusiv

Dinamo a pierdut cu 1-2 meciul cu Gaz Metan Mediaş şi rămâne fără victorie în Liga 1 de la începutul lunii august. “Câinii” sunt penultimii în clasament cu doar 7 puncte adunate în primele 12 etape.

Deian Sorescu, car de nervi după ce a fost schimbat la pauză

Deian Sorescu a început fulminant sezonul, reuşind un hattrick în victoria cu FC Voluntari din prima etapă, însă evoluţiile căpitanului s-au stins pe parcurs, iar în ultimele etape, jucătorul care voia cu orice preţ să plece de la Dinamo, a ajuns de nerecunoscut.

a ajuns la capătul răbdării cu Sorescu şi în meciul cu Gaz Metan Mediaş, jucătorul pe care Dinamo cere 1,4 milioane de euro a fost schimbat la pauză. Fotbalistului nu i-a căzut deloc bine schimbarea şi i-a reproşat acest lucru antrenorului.

Mureşan: “Este nemulţumit pentru că nu a fost transferat. Aici este o problemă”

Iuliu Mureşan, preşedintele executiv al lui Dinamo, a declarat pentru FANATIK că Sorescu traversează o perioadă mai puţin bună şi probabil că este în continuare nemulţumit de faptul că nu a plecat în vară:

“Deian Sorescu este un jucător foarte bun şi important pentru Dinamo. Este căpitanul echipei, traversează o perioadă mai puţin bună ca formă. Poate că este nemulţumit pentru că nu a fost transferat. Aici este o problemă vis-a-vis de el.

Trebuie să înţeleagă situaţia şi fiind căpitan, are nişte obligaţii în plus faţă de ceilalţi jucători. Trebuie să se concentreze şi să joace bine pentru a se transfera în viitoarea fereastră de transferuri. Dacă nu joci bine, nu mai eşti atractiv în următoarea fereastră de transferuri”, a spus Mureşan.

Preşedintele, dezamăgit de rezultatul cu Gaz Metan: “Când am luat cele două goluri a fost foarte greu să revenim”

Mureşan a spus că este dezamăgit de rezultatul de la Mediaş, în condiţiile în care Dinamo a arătat o evoluţie bună până la golurile marcate de Ronaldo Deaconu:

“Sunt dezamăgit de rezultat mai ales că până la faza primului gol am fost echipa mai bună. Este păcat. Când am luat cele două goluri a fost foarte greu să revenim. Am dat un gol din penalty, dar nu am reuşit să scoatem un punct.

Este dezamăgire destul de mare, dar trebuie să mergem înainte. Ne motivează că am jucat bine pe cea mai mare parte a meciului”.

“Am foarte mare încredere în Mircea Rednic. Sper ca munca lui să dea roade”

În ceea ce priveşte situaţia financiară a celor de la Dinamo, Iuliu Mureşan susţine că este mulţumit că s-a ajuns în situaţia în care salariile să fie plătite la zi, aşa cum FANATIK . Preşedintele “câinilor” este sigur că în cazul în care Dinamo va reuşi să aibă şi rezultate, clubul ar putea atrage mai multe fonduri:

“Nu pot să spun că situaţia financiară arată mult mai bine decât în momentul în care am venit la Dinamo. Dar, reuşim să dăm salariile la zi, nu am întârziat nicio zi, ziua de 15 fiind ziua salariilor. Sunt convins că vom reuşi în continuare.

Sper să se îndepte situaţia echipei. Am foarte mare încredere în Mircea Rednic. Sper ca munca lui să dea roade şi sper ca atitudinea jucătorilor să fie mult mai bună.

Dacă vom avea rezultate sunt convins că vom atrage fonduri mai multe şi vom putea să le oferim şi alte lucruri jucătorilor. Acum suntem mulţumiţi că le putem oferi salariile la zi”, a conchis Mureşan.

După 12 etape, Dinamo este penultima din clasament cu doar 7 puncte. Etapa viitoare, formaţia antrenată de Mircea Rednic joacă împotriva Rapidului, într-un meci programat sâmbătă, de la 20:30.