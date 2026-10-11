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Deian Sorescu și Alexandru Maxim, învinși categoric de Andrei Borza! Cât s-a terminat duelul românilor din Turcia. Video

Dragoș Petrescu
11.10.2026 | 23:18
Deian Sorescu si Alexandru Maxim invinsi categoric de Andrei Borza Cat sa terminat duelul romanilor din Turcia Video
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Deian Sorescu și Alexandru Maxim n-au avut nicio șansă în fața lui Andrei Borza în duelul românilor din Turcia // FOTO: colaj FANATIK
Deian Sorescu și Alexandru Maxim nu au avut nicio șansă în fața lui Andrei Borza! Echipa fostului jucător de la Rapid s-a impus categoric în duelul românilor din Turcia.
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Gaziantep, fosta echipa pregătită de Mirel Rădoi și, totodată, clubul pentru care evoluează în prezent românii Deian Sorescu și Alexandru Maxim, a suferit o înfrângere drastică pe teren propriu în fața celor de la Corum, gruparea nou-promovată în a cărei componență se află internaționalul Andrei Borza. Gazdele au cedat la scor de neprezentare, 0-3, în runda cu numărul #7 din campionatul Turciei.

Deian Sorescu și Alexandru Maxim n-au avut nicio șansă în fața lui Andrei Borza în duelul românilor din Turcia!

Corum a deblocat tabela în minutul 37 al întâlnirii, prin experimentatul Cengiz Under, fotbalist cu peste 50 de selecții în naționala de seniori a Turciei, care în trecut a îmbrăcat tricoul unor cluburi importante din fotbalul european, precum AS Roma, Olympique Marseille, Fenerbahce sau Galatasaray. Celelalte două goluri au fost marcate în actul secund și au purtat semnătura lui Alexandros Kyziridis (60′), respectiv a lui Markus Karlsbakk (83′).

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Toți cei trei români au fost titulari în partida de duminică, însă doar Deian Sorescu a rezistat pe teren până la final. Maxim și Borza au părăsit gazonul în același timp, mai exact în minutul 84, moment în care tabela indica deja 3-0 în favoarea oaspeților. Deși nu a contribuit decisiv la niciunul dintre cele trei goluri ale echipei sale, cea mai mare notă din partea SofaScore a primit-o fostul fundaș lateral de la Rapid, și anume 7,1, în timp ce Sorescu a fost notat cu 6,8, iar căpitanul lui Gaziantep, Alexandru Maxim, a primit 6,7.

Borza i-a depășit pe Sorescu și Maxim în clasamentul din SuperLig

Grație succesului obținut duminică, Corum a ajuns la borna cu numărul 10 în acest sezon și a urcat pe locul 8 în clasamentul din SuperLig, depășind-o astfel pe Gaziantep, care a rămas cu 8 puncte și a coborât pe 12. După despărțirea de Mirel Rădoi, ruptură care s-a produs la finalul lunii august, cei de la Gaziantep nu au reușit să-și corecteze prea mult rezultatele. În cele patru partide disputate fără român pe banca tehnică, echipa a înregistrat două înfrângeri, un rezultat de egalitate și o singură victorie.

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Pentru Borza și Corum urmează partida de pe teren propriu cu Rizespor, echipa lui Valentin Mihăilă și Iustin Doicaru, meci ce se va disputa vineri, 16 octombrie, de la ora 20:00. De cealaltă parte, Maxim și Sorescu vor juca duminică, pe terenul lui Istanbul Basaksehir, de la 19:00.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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