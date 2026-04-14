Deja-vu amar pentru Craiova! U Cluj a făcut spectacol cu foștii „olteni“ și a reactivat coșmarul Bergodi

CE TREBUIE SĂ ȘTII Deja-vu amar pentru Craiova: ecouri din 2020 tot cu Bergodi în prim plan

Universitatea Cluj a produs una dintre cele mai clare victorii ale sezonului chiar în fața Universității Craiova, scor 4-0, într-un meci cu multiple conexiuni între cele două cluburi. Ironia serii a fost dată de faptul că „șepcile roșii” au avut în teren și pe bancă mai mulți oameni cu trecut în Bănie, inclusiv antrenorul Cristiano Bergodi, dar și jucători precum Ovidiu Bic și Jovo Lukic, titulari în succesul categoric de pe Cluj Arena.

Dincolo de scorul sever, meciul a readus în atenție un episod dureros pentru Universitatea Craiova, cel din 2020, când echipa pregătită tot de Cristiano Bergodi pierdea dramatic titlul în fața celor de la CFR Cluj. Atunci, oltenii au condus cu 1-0 prin golul lui Dan Nistor, iar atât acesta, cât și Ovidiu Bic erau piese importante în angrenajul alb-albaștrilor. Finalul a fost însă unul amar: CFR a întors scorul și s-a impus cu 3-1, adjudecându-și titlul.

Acum, la Cluj, povestea pare să fi căpătat un nou capitol dureros pentru Craiova. Aceiași Bergodi, Bic și Nistor, alături de Atanas Trică intrat de pe bancă și „killer-ul“ Lukic, au contribuit la un 4-0 categoric, într-un meci care a părut să reactiveze amintiri neplăcute pentru olteni și să accentueze senzația unui „deja-vu” amar în duelurile cu miza supremă.

Regretă U Craiova că l-a pierdut pe Jovo Lukic?

, când Universitatea Craiova a plătit 400.000 de euro pentru transferul său de la Borac Banja Luka. . În tricoul „șepcilor roșii”, Lukic rupe plasele adverse, reușind să marcheze nu mai puțin de 18 goluri.

„Vă explic foarte rapid și foarte ușor. Eu tot insist și cei care sunt cu mine și vorbim mai în detaliu despre fotbal, eu spun mereu că la nivelul ăsta, nu vorbim de primele 5 lingi, dar vorbim de campionate care sunt sub primele 5 ligi, eu nu spun niciodată despre un jucător, când fac scouting, că e foarte slab sau foarte bun. Spun dacă e potrivit pentru contextul acesta sau nu.

Pentru mine, context e un cuvânt care la fotbal înseamnă foarte mult. Sunt mulți jucători care au venit la Craiova sau la alte echipe și care nu au reușit, dar care au plecat la alte echipe și au făcut performanță. Asta nu înseamnă că la clubul anterior nu și-a făcut bine treaba sau că următorul club e mai bun. Vorbim de context. Cu cine joacă, ce stil de joc are.

Vorbind de Lukic, e un băiat super. E o calitate foarte importantă. Eu am lucrat cu el 7-8 luni și la nivel de implicare nu am ce să îi reproșez. Și chiar mă bucur că are rezultate. Merită! S-a comportat incredibil față de Craiova, chiar dacă aici nu a reușit. A fost și criticat de multe ori, dar el s-a comportat incredibil. (n.r. – E vreun regret că a plecat?) Nu, nu. Noi considerăm că am făcut tot ce puteam face legat de Lukic”, a declarat de curând Marios Felgueiras, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.