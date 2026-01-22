Dejan Iliev, primul interviu după ce a semnat cu Rapid: „Sper că la final să sărbătorim cu suporterii câștigarea campionatului!”. Promisiunea către fanii de la UTA

ADVERTISEMENT

După un sezon și jumătate la UTA Arad, internaționalul nord macedonean se vede pus în fața unei situații inedite. La zece zile de când a ajuns în Giulești, va reveni pe Arena Francisc Neuman ca adversar al arădenilor, luni, de la ora 20. Despre emoțiile și trăirile sufletești ale portarului care și-a făcut ucenicia la Arsenal Londra, aflați în interviul următor acordat pentru FANATIK.

Dejan Iliev, primul interviu după ce a fost transferat de Rapid

după ce a încasat șase goluri în două etape, 4 de la Oțelul Galați și 2 de la FCSB (n.r., alte două goluri fiind încasate de Gorcea în acel meci), fiind și eliminat în partida susținută de UTA în deplasare cu echipa campioană. Tras pe linie moartă, apărătorul buturilor de până atunci al „Bătrânei Doamne” a schimbat vestiarul, schimbând totodată și obiectivul, de la clasarea în play-off la câștigarea campionatului.

La câteva zile după ce ai fost transferat la Rapid, te vei întoarce la Arad ca adversar al fostei tale echipe, UTA. Ce sentiment te încearcă?

Va fi un moment special. Am petrecut o perioadă importantă din cariera mea la UTA, respect clubul, oamenii și suporterii de acolo. Am trăit momente frumoase la Arad și sunt recunoscător pentru acest lucru. În același timp, lucrurile în fotbal se mișcă repede, iar acum sunt focusat 100% la Rapid. Voi avea un singur obiectiv: să îmi ajut echipa să câștige cele trei puncte.

Deja Iliev, încântat de transferul la Rapid: „Este o mare motivație și o mare responsabilitate!”

Te-ai gândit că poate, din instinct, vei urma direcția obișnuită la ieșirea din tunelul de la vestiare și o vei lua spre banca echipei UTA?

Acum direcția mea este una singură, spre Rapid. Mă întorc acolo ca adversar și voi face acest lucru cu respect, responsabilitate totală, astfel încât totul să fie foarte bine pentru Rapid.

Cum te simți acum, după ce ai făcut pasul la o echipă cu aspirații la titlu?

Este o mare motivație și, de asemenea, o mare responsabilitate. Rapid este un club cu tradiție, cu fani minunați și mari așteptări. Sunt mândru că fac parte dintr-o echipă care luptă pentru trofee și sunt pregătit să dau maxim în fiecare zi pentru acest lucru.

Deja Iliev, mesaj ferm pentru UTA: „Nu voi arăta niciodată lipsă de respect!”

Cum crezi că te vor primi fanii de la UTA? Te gândești să sărbătorești zgomotos în teren dacă noua ta echipă va învinge?

Sincer, nu știu cum voi fi primit în stadion, vom vedea. Este alegerea lor și le respect decizia. Când am jucat la UTA am dat tot ce am avut mai bun și am încercat întotdeauna să mă comport corect și cu respect. Sper ca noi, Rapid, să câștigăm, iar bucuria va fi pentru echipa mea și pentru suporterii noștri, pentru că asta îmi doresc cu adevărat acum. Dar nu voi arăta niciodată vreun act lipsit de respect pentru UTA și suporterii ei.

Ce le dorești celor de la UTA și care crezi că este principalul adversar pentru Rapid în lupta pentru câștigarea campionatului?

Le doresc celor de la UTA să își atingă obiectivele din acest sezon. Cât despre lupta pentru titlu, campionatul este foarte puternic și competitiv, cu mai multe echipe capabile să ducă lupta până la sfârșit. Cu toate acestea, noi ne gândim numai la ce avem de făcut pentru Rapid, adică să muncim din greu, să rămânem uniți și să ne atingem obiectivele în fiecare meci. Și, bineînțeles, cu toții sperăm și ne dorim ca la final să putem sărbători împreună cu fanii noștri câștigarea titlului.