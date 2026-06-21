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Delay record în meciul Spania – Arabia Saudită de pe Antena 1! Aplicațiile au trimis notificările golurilor cu 30 de secunde înaintea transmisiei

Continuă problemele cu întârzierea imaginii la Antena 1! După ce au existat erori la ultimele meciuri ale României, partida dintre Spania și Arabia Saudită s-a confruntat cu același tip de delay
Ciprian Păvăleanu
21.06.2026 | 20:00
Delay record in meciul Spania Arabia Saudita de pe Antena 1 Aplicatiile au trimis notificarile golurilor cu 30 de secunde inaintea transmisiei
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Delay record în Spania - Arabia Saudită pe Antena 1! Foto: Profimedia
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Meciul dintre Spania și Arabia Saudită a început cu o rafală ofensivă a ibericilor, care au marcat de trei ori până în minutul 24. Fanii au semnalat imediat un delay record, după ce au primit notificări despre goluri cu 30 de secunde înainte de a le vedea pe transmisia TV.

Spania – Arabia Saudită a înregistrat un delay de 30 de secunde la Antena 1

Naționala lui Luis de la Fuente a rămas datoare față de fanii săi după prestația dezamăgitoare din prima etapă, când nu a reușit să înscrie în poarta Capului Verde. Ibericii au intrat mult mai montați pentru meciul împotriva Arabiei Saudite și au deschis scorul încă din minutul 10, prin Lamine Yamal, din pasa lui Oyarzabal.

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Dacă în prima etapă a fost criticat că nu a atins mingea timp de 30 de minute, de această dată atacantul lui Real Sociedad a reușit o pasă de gol și o dublă în doar 24 de minute de la startul partidei. În timp ce Spania făcea spectacol, transmisia Antenei 1 întâmpina probleme grave. Suporterii care folosesc aplicații pentru scoruri live au primit notificări la goluri cu aproximativ 30 de secunde înainte ca reușitele să apară pe transmisie, ceea ce a luat meciului din elementul surpriză. Dacă la TV s-au înregistrat 30 de secunde de delay, în cazul celor care urmăresc online, pe Antena Play, distanța dintre gol și notificări s-a ridicat la aproximativ 40 de secunde.

Nu este prima dată când Antena 1 se confruntă cu o astfel de problemă. Două meciuri ale României au fost afectate

Incidentul din Spania – Arabia Saudită nu mai poate fi numit o simplă eroare sau o întâmplare, întrucât nu este prima dată când Antena 1 se confruntă cu astfel de probleme. Două meciuri ale „tricolorilor” din ultimele luni au întâmpinat aceeași eroare.

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Mai exact, în amicalul Slovacia – România suporterii au primit notificarea despre golul marcat în urma gafei lui Marian Aioani când la TV abia se dădea lovitura de start, ceea ce reprezintă o întârziere de 21 de secunde. Același lucru s-a întâmplat și recent, în România – Georgia, meci care a înregistrat un delay de 12 secunde între imaginea de la TV și notificările de pe telefon. Deși Antena 1 a promis că problemele se vor rezolva pentru Cupa Mondială, primul incident a avut loc încă din etapa a doua a grupelor, iar secundele de întârziere au înregistrat un record negativ.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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