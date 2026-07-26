Delegare controversată la Universitatea Craiova – Levski! Jose Mourinho, scandal uriaș cu arbitrul

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UEFA a făcut o delegare destul de controversată pentru meciul Universitatea Craiova – Levski Sofia de miercuri seară, ora 20:30, manșa secundă a turului doi preliminar din Champions League. În turul de pe teren propriu, bulgarii au câștigat cu scorul de 1-0. Arbitrul ales pentru returul din Bănie este italianul Matteo Marcenaro (33 de ani).

Delegare controversată la Universitatea Craiova – Levski Sofia. Cine este Matteo Marcenaro

El va fi ajutat la cele două margini de conaționalii săi Davide Imperiale și Andrea Zingarelli, în vreme ce Ermanno Feliciani a fost trimis în rol de arbitru de rezervă. În camera VAR au fost trimiși de asemenea doi italieni, Luca Pairetto și Aleandro Di Paolo. Viktor Kassai din Ungaria este observator de arbitri, iar Peter Palencik este delegatul UEFA pentru această partidă.

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Despre Matteo Marcenaro se știe că în urmă cu ceva timp, mai exact în decembrie 2023, a fost „luat la țintă” de , pe acea vreme antrenor în Italia, la AS Roma. Totul s-a întâmplat înaintea unui meci cu Sassuolo. Atunci,

De ce l-a criticat Jose Mourinho pe Matteo Marcenaro

Pentru acea „ieșire în decor”, Mourinho s-a ales cu o suspendare și cu o amendă în valoare de 20.000 de euro. „Sassuolo e o echipă excelentă, cu jucători buni și un antrenor bun. Va ajunge în top. Mereu ne e greu împotriva lor, dar trebuie să fiu sincer și să spun că arbitrul (n.r. Matteo Marcenaro) mă îngrijorează. L-am avut la centru de câteva ori și nu cred că e suficient de stabil emoțional pentru un meci de asemenea nivel.

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Nu-mi dă pace nici el, nici VAR-ul. Iar apoi vine el, Berardi. E un jucător fantastic, dar trebuie să aibă puțin mai mult respect pentru adversari. E prea mult ce face el, râde de adversari și primește prea multe faulturi. Iubesc jucătorul, dar nu-mi place de el ca om”, a spus atunci Jose Mourinho.