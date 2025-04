Delegare cu ”cântec” la Universitatea Craiova – FCSB! A fost desemnat arbitrul care aproape l-a făcut pe Gigi Becali să se retragă din fotbal

Horațiu Feșnic a fost desemnat de către Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) să conducă la centru partida Universitatea Craiova – FCSB. Duelul de foc din etapa a patra, din play-off, se joacă duminică, 13 aprilie, de la ora 21:00.

Horațiu Feșnic va împărți dreptatea în Universitatea Craiova – FCSB

Arbitrul din Cluj-Napoca va fi ajutat de către tușierii Mihai Marica (Bistrița) și Alexandru Cerei (Cluj-Napoca). Cătălin Popa (Pitești) a fost ales ca arbitru coordonator în camera VAR, iar Valentin Porumbel (Oltenița) îi va fi asistent.

ADVERTISEMENT

Rezerva lui Horațiu Feșnic, la confruntarea dintre roș-albaștri și ”lei”, va fi Iulian Călin (Ștefănești). Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) va avea rolul observatorului de arbitri.

Horațiu Feșnic, implicat într-un scandal puternic cu Gigi Becali

În aprilie 2023, după un Rapid – FCSB 1-0, Gigi Becali s-a arătat extrem de supărat pe maniera de arbitraj a lui Feșnic. A susținut că vrea să se retragă din fotbal. Patronul campioanei en-titre a reclamat atunci un cartonaș roșu neprimit de .

ADVERTISEMENT

”Deci am ținut să vă anunț pe toți. Probabil, așa cred, o să mă țin de cuvânt de data asta. Să fie ultima mea conferința de presă. Emisiunile de Crăciun și de Paște le voi face. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meciul de aseară, eu… gata! Am terminat!

Eu ies din fotbal, nu mă mai interesează. Vreau să termin. Am 65 de ani. Când eram tânăr mai puteam. Am făcut tensiunea 16 din cauza lui Feșnic. Ce a făcut omul ăsta a pus capac. Din cauza lui eu ies, poate e mai bine. Așa ceva nu se poate” – au fost cuvintele latifundiarului a doua zi după derby.

ADVERTISEMENT

Becali nu l-a iertat pe Feșnic nici în sezonul curent

Gigi Becali nu a trecut la sentimente mai bune la adresa lui Feșnic nici în stagiunea actuală. În turul campionatului, . De această dată, Feșnic a fost ales arbitru VAR, ceea ce i-a adus noi critici din partea omului de afaceri.

ADVERTISEMENT

”Feșnic de ce să o arbitreze pe FCSB? El e mai bine acolo la VAR. El e CFR-ist? Omul ăsta oare nu are pic de conștiință? E singurul arbitru, singurul om, pe care îl poți compara cu arbitrii de altădată. Are o perversitate nescrisă și ascunsă.

Păi îl chemi pe ăla la VAR, după ce a arătat arbitrul deja centrul terenului? Nu există sistem corupt. Există o prietenie, care nu poate fi desfăcută. Nu ai cum niciodată să îl dezlegi. E legat în lanțuri”, declarase atunci Gigi Becali. El a fost amendat ulterior de FRF cu 5.000 de lei pentru aceste cuvinte.