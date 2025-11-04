Sport
Delegare cu noroc în Basel – FCSB: centralul a condus trei meciuri reușite ale românilor în cupele europene. Cine arbitrează Rapid Viena – Craiova

FCSB și U Craiova au aflat brigăzile de arbitri ce le vor conduce partidele din cupele europene. „Centralul” delegat pentru meciul campioanei din Elveția a mai condus două partide ale românilor în ultimul an
Ciprian Păvăleanu
05.11.2025 | 00:03
Delegare cu noroc in Basel FCSB centralul a condus trei meciuri reusite ale romanilor in cupele europene Cine arbitreaza Rapid Viena Craiova
S-au aflat brigăzile de arbitri delegate pentru meciurile lui FCSB și Craiova din cupele europene. Foto: Colaj FANATIK
FCSB și U Craiova își continuă parcursul european din acest sezon. Campioana României merge în Elveția pentru a o întâlni pe Basel, în timp ce oltenii fac deplasarea în Austria, acolo unde vor juca în capitala țării contra lui Rapid Viena.

Cine va arbitra Basel – FCSB. Este a treia oară când conduce o partidă a „roș-albaștrilor”

Basel – FCSB se va juca joi, 6 noiembrie, de la ora 19:45. Partida din Elveția va fi condusă de o brigadă de arbitri ce îl va avea ca „central” pe albanezul Juxhin Xhaja. Arbitrii asistenți vor fi Arber Zalla și Rejdi Avdo, în timp ce al patrulea oficial va fi Olsion Yzeiraj. La VAR, italianul Michael Fabbri va fi arbitru video, iar albanezul Kreshnik Barjamaj va fi asistent VAR.

„Centralul” a purtat noroc până acum echipelor românești. El a mai arbitrat de două ori FCSB și o dată U Craiova, iar românii s-au descurcat excepțional de fiecare dată. Xhaja a mai arbitrat FCSB – CSKA Sofia 3-2, Hoffenheim – FCSB 0-0 și Bașakșehir – U Craiova 1-2. Deși reprezentanții „tricolorului” au făcut de fiecare dată rezultate bune, în meciul lui FCSB contra bulgarilor jucătorii au acuzat un fault la Adrian Șut înaintea unui gol marcat ce CSKA, însă arbitrul nu a penalizat acest lucru și a validat golul.

Cine va fi arbitrul din Rapid Viena – U Craiova

Universitatea Craiova a aflat, la rândul ei, brigada ce va conduce meciul din Austria contra lui Rapid Viena. Joi, de la ora 22:00, Universitatea Craiova va fi arbitrată de un „central” sloven pe „Weststadion” din Viena. Numele său este Martin Matosa și are doar 30 de ani, iar cel mai probabil va fi mult mai tânăr decât mai mulți jucători de pe teren. Ca asistenți îi va avea pe Aleksandar Kasapovic și Matic Meznar. Al patrulea oficial va fi Rade Obrenovic, iar la VAR se va afla Asmir Sagrkovic. Delegatul UEFA va fi Orkhan Huseynzade din Azerbaidjan, în timp ce observator va fi bosniacul Ognjen Valjic.

În acest sezon, tânărul arbitru a mai fluierat în două meciuri europene: Astana – Lausanne 0-2, în turul trei preliminar din Conference League, și FC Copenhaga – Drita 2-0, în turul doi din preliminariile Ligii Campionilor. El este cunoscut pentru faptul că nu acceptă un joc de o agresivitate exagerată și scoate destul de ușor cartonașul galben din buzunar, având o medie de 5 cartonașe galbene pe meci în acest sezon, iar recordul său este de 10 cartonașe într-o singură partidă.

Cum s-au descurcat FCSB și U Craiova până acum în cupele europene

Primele etape din Europa League și Conference League nu au decurs așa cum fanii s-ar fi așteptat. În 5 meciuri jucate de FCSB și Craiova, România a adunat doar 4 puncte pe care le va transforma în coeficient european. Campioana României a câștigat în prima etapă în Olanda, contra echipei Go Ahead Eagles, în timp ce Craiova a remizat pe „Ion Oblemenco” cu Noah, formație din Armenia.

În rest, românii au suferit 3 eșecuri în faza ligii până în acest moment. FCSB a fost învinsă atât de Young Boys Berna, cât și de Bologna, în timp ce oltenii au pierdut în Polonia cu Rakow. Înaintea următoarei etape, FCSB se află pe locul 28 din 36, în timp ce Universitatea Craiova se situează pe poziția 29.

