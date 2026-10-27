Sport

Delegare de top pentru România în Liga Campionilor! Alina Peșu, trimisă la Manchester City – PSG

Mihai Dragomir
27.10.2026 | 20:45
Delegare de top pentru Romania in Liga Campionilor Alina Pesu trimisa la Manchester City PSG
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Ce delegare! Alina Peșu a primit un super-duel din Champions League. Foto: Sport Pictures.
Alina Peșu a primit o delegare de top din partea UEFA și va conduce la centru super-partida dintre Manchester City și PSG, duel programat în faza principală a Ligii Campionilor la fotbal feminin.
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O nouă delegare importantă în rândul arbitrilor din România. Alina Peșu (37 de ani) se va afla la centru în meciul dintre Manchester City și PSG în faza principală a Ligii Campionilor la fotbal feminin. Ea va avea parte de ajutor 100% românesc.

Brigadă complet românească în Champions League. Alina Peșu, „central” la Manchester City – PSG

Meciul Manchester City – PSG se va disputa joi, 29 octombrie, iar brigada care va oficia la acest joc de gală este una sută la sută românească. Alina Peșu, cea care a înregistrat o performanță uriașă la Campionatul Mondial U20, va fi ajutată la cele două linii de asistenții Daniela Constantinescu și Bianca Florea, în timp ce rolul de al patrulea oficial i-a revenit Roxanei Recorean. De asemenea, în camera VAR vigilența va fi asigurată tot de doi arbitri români cu mare experiență la nivel european și intern: Radu Petrescu și Cristina Trandafir.

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Confruntarea de pe tărâm englez se anunță una extrem de disputată și prin prisma situației din clasament. Înaintea acestui joc, Manchester City are acumulate 2 puncte și ocupă locul 11 din 18 echipe, în timp ce formația pariziană se află pe o poziție superioară, locul 3, cu 4 puncte în cont. Delegarea Alinei Peșu la acest duel vine la scurt timp după o altă delegare importantă pentru țara noastră. Mai exact, Istvan Kovacs a arbitrat săptămâna trecută Real Madrid – Leipzig 4-1, din etapa a treia a fazei principale din UEFA Champions League la fotbal masculin.

An de grație pentru Alina Peșu pe plan internațional

Alina Peșu traversează o perioadă excelentă. Recent, Alina Peșu s-a remarcat la Campionatul Mondial U20 feminin găzduit de Polonia, unde a fost delegată inclusiv la faza semifinalelor (meciul Italia – Spania), după ce în fuziunea grupelor a condus partidele Ghana – Coreea de Sud (3-1) și Nigeria – Noua Caledonie (10-1). Ea a strălucit însă și pe plan intern. Alina, care este prezentă în arbitraj de câțiva ani deja, a scris istorie în primăvara anului 2023, când a debutat în Superligă la partida FC Botoșani – CS Mioveni (scor 5-1).

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Ea a devenit atunci cel de-al cincilea arbitru-femeie all-time care a condus un meci din prima ligă a fotbalului masculin românesc, călcând pe urme unor nume importante precum Cristina Ionescu, Teodora Albon, Cristina Dorcioman și Iuliana Demetrescu. Înainte de a îmbrățișa cariera de arbitru, Alina Peșu a jucat fotbal (inclusiv într-o echipă de băieți în copilărie) și a fost vicecampioană națională ca jucătoare. Debutul ei ca arbitru s-a produs în martie 2006, bifând deja două decenii de experiență în spate pe gazon. Este pe lista FIFA încă din 2008 și a urcat treptat până în categoria Elite, fiind cel mai înalt nivel al arbitrajului internațional.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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