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Delegare surprinzătoare pentru Radu Petrescu după ce CCA l-a scos de pe lista FIFA! Va conduce un meci tare din Liga Națiunilor

2026 este ultimul an al lui Radu Petrescu pe lista FIFA, iar „centralul” din București a primit o delegare-șoc în UEFA Nations League. Ce meci va conduce arbitrul.
Bogdan Mariș
29.09.2026 | 14:49
Delegare surprinzatoare pentru Radu Petrescu dupa ce CCA la scos de pe lista FIFA Va conduce un meci tare din Liga Natiunilor
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Radu Petrescu (43 de ani) va conduce partida Israel - Kosovo din Liga Națiunilor. FOTO: Sport Pictures
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Radu Petrescu (43 de ani) nu va mai fi prezent pe lista FIFA începând din 2027, așadar „centralul” mai poate arbitra meciuri internaționale doar până la finalul acestui an. În acest context, arbitrul din București a primit o delegare-șoc în UEFA Nations League: va conduce partida dintre Israel și Kosovo, care se va juca în Ungaria.

Delegare șoc pentru Radu Petrescu după ce CCA l-a scos de pe lista FIFA

Radu Petrescu va conduce partida dintre Israel și Kosovo, care se va disputa joi, 1 octombrie, de la ora 21:45, pe Nagyerdei Stadion din Debrecen, în cadrul grupei B3 din UEFA Nations League. „Centralul” va fi asistat de conaționalii Radu Ghinguleac și Cosmin Bojan, iar al patrulea oficial va fi Florin Andrei. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Ovidiu Hațegan.

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Ar putea fi ultimul meci internațional din cariera lui Radu Petrescu, deoarece arbitrul care va împlini în noiembrie 44 de ani nu va mai fi prezent pe lista FIFA începând din 2027. Acesta este arbitru internațional din 2012 și a condus meciuri din toate competițiile europene inter-cluburi, inclusiv 6 jocuri din grupele Champions League.

Tensiuni uriașe la Israel – Irlanda

Precedentul meci disputat de naționala Israelului în Nations League a fost extrem de tensionat. Formația pregătită de Ran Ben-Shimon a întâlnit Irlanda la Debrecen într-un meci pe care avea să îl piardă cu 0-3. Înainte de joc, irlandezii au luat în calcul chiar să boicoteze partida, din cauza războiului din Gaza, statul irlandez susținând cauza palestiniană. Până la urmă, singurul fotbalist care a refuzat să se prezinte la meci a fost portarul Gavin Bazunu, colegii săi acceptând să joace.

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Un moment incredibil a avut loc și la partida pe care naționala Israelului a disputat-o în Austria. Sayed Abu Farkhi a înscris în minutul 55, egalând situația pe tabelă (1-1), însă a fost eliminat după scurt timp. Israelianul a văzut al doilea cartonaș galben pentru modul în care a sărbătorit reușita. Acesta a scos fanionul de la colțul terenului din gazon și a imitat o lovitură cu un tac de snooker, care a fost interpretată de mulți drept un gest care imita folosirea unei arme. Până la urmă, gazdele au profitat de superioritatea numerică și au învins cu 3-1.

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