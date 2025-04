Delegare surpriză la FCSB – U Cluj! Cine va arbitra primul meci din etapa a 3-a a play-off-ului

Comisia Centrală a Arbitrilor a stabilit cine va arbitra meciul FCSB – U Cluj, Delegarea este una surprinzătoare, având în vedere că „centralul” n-a arbitrat meciuri tari în acest sezon.

Cine va arbitra FCSB – U Cluj

Szabolcs Kovacs (37 de ani) este alesul Comisiei Centrale a Arbitrilor pentru duelul dintre FCSB și U Cluj. Meciul de pe Arena Națională se va juca sâmbătă, 5 aprilie, de la ora 21:15. Va fi pentru prima oară în acest sezon când arbitrul din Carei se va afla la centru la un meci al campioanei en-titre.

ADVERTISEMENT

Fratele mai mic al lui Istvan Kovacs va fi ajutat de la cele două linii de asistenții Ferencz Tunyogi (Zalău) și Ioan Alexandru Corb (Satu Mare). Rolul celui de-al patrulea oficial i-a fost încredințat lui Andrei Antonie (București), în timp ce în camera VAR se vor afla Sorin Costreie (Voluntari) și Marcel Bîrsan (București).

În ceea ce o privește pe Universitatea Cluj, Szabolcs Kovacs a mai arbitrat-o o dată în SuperLiga pe echipa lui Ioan Ovidiu Sabău. S-a întâmplat pe 28 octombrie 2024, când a fost la centru la .

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, atacuri dure la adresa „centralului”

În august 2023, Gigi Becali a dat de pământ cu Szabolcs Kovacs. Latifundiarul din Pipera a fost nemulțumit după un meci pierdut de roș-albaștri la Arad, scor 1-2, cu UTA. La acea partidă, când gazdele au beneficiat de un penalty pentru un presupus henț la Pantea și când Florinel Coman a fost eliminat, fratele lui Istvan Kovacs s-a aflat în camera VAR.

„Noi am jucat astăzi împotriva unei echipe care a avut 14 jucători. Eu știu regulamentul. Mingea lovește mai întâi pieptul, după aia e posibil să fie în mână. Dacă noi nu știm nici măcar regulamentele astea.

ADVERTISEMENT

De atâția ani m-am luptat cu unu, acum l-am adus la putere și pe fratele lui. Da, la Szabolcs Kovacs mă refer. Lui Găman nu-i reproșez nimic, el e limitat. Lui i-a fost frică pentru că i-a zis fratele lui Istvan Kovacs să dea penalty.

ADVERTISEMENT

Eu am spus anul trecut (n.r. acum doi ani) că am luat campionatul când ne-a dat Voluntari gol din ofsaid. Eu nu considerat că am pierdut azi. Astăzi au vrut Găman și fratele lui Kovacs să pierdem, Movacs, Kovacs, Dovacs sau cum îl cheamă.

Istvan Kovacs e, că asta nu avea el puterea să facă. El e mare arbitru FIFA, nu-și permite să se bage să facă prostii. Ăla abia a ieșit din ou, e copil, habar n-am numele lui. Să aibă tupeu să spună ‘penalty, penalty’.

Pe noi nu ne interesează Pantea cu mâinile. Nici nu s-a văzut ca l-a lovit în mână. Cum dai dacă nu se vede? E greu să te bați cu doi frați. El e din Cluj, așa îi place lui Clujul. Numai cu Clujul ne batem anul ăsta. De asta am intrat, să spun de frații Kovacs”, a tunat Gigi Becali la vremea respectivă.