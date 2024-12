Delegare surpriză la Oțelul – FCSB! Gigi Becali, declarații șocante despre arbitru: „Are o perversitate de nedescris”

FCSB traversează o perioadă extrem de bună. , roș-albaștrii au reușit să obțină un .

Horațiu Feșnic, delegat la duelul Oțelul Galați – FCSB

CCA l-a delegat pe Horațiu Feșnic la partida dintre Oțelul Galați și FCSB. Deși centralul de 35 de ani este unul dintre cei mai bine văzuți „cavaleri ai fluierului” din România, Gigi Becali nu este de aceeași părere.

Patronul FCSB-ului a „dat de pământ” cu Horațiu Feșnic după partida dintre FC Hermannstadt și FCSB. Concret, Gigi Becali a declarat despre arbitru că „are o perversitate de nedescris” și că nu își dorește ca arbitrul să fie la centru într-o partidă a echipei sale.

„Feșnic de ce să o mai arbitreze pe FCSB? Mai bine la VAR, că de acolo dictează mai bine. La primul gol e fault la Tavi, dar nu întoarce că e cu CFR Cluj. Apoi îl mai cheamă și la VAR pe arbitru, deși dăduse gol.

Nu are pic de conștiință. Nici Kovacs, nimeni, singurul pe care îl poți compara cu arbitrii de altădată ca șmecherie e Feșnic. Singurul care are șmecherie e Feșnic, are o perversitate de nedescris. Le dă pe față. Îl chemi pe ăla la VAR, e de o perversitate de neimaginat.

„Nu există sistem corupt acum”

Nu există sistem corupt acum, sistemul e curățat. Există o prietenie. Tatăl lui e prieten la CFR Cluj, deci e împotriva noastră. Nu ai cum să îl dezlegi de ei, e legat cu lanțuri de CFR”, a spus Gigi Becali în luna august, după meciul cu FC Hermannstadt.

Latifundiarul din Pipera a fost reclamat de către CCA după acuzele grave aduse la adresa lui Horațiu Feșnic, iar în urma plângerii Gigi Becali a fost amendat cu suma de 5.000 de lei și totodată a primit un avertisment.

Horațiu Feșnic este delegat pentru prima oară la un meci al FCSB-ului după scandalul din luna august. Centralul îi va avea alături ca asistenți pe Cerei Alexandru și Bucsi Imre-Laszlo. Arbitrul din camera VAR va fi Radu Petrescu, iar cel AVAR va fi Marcu Claudiu.

În cazul unei victorii, FCSB va urca până pe prima poziția a clasamentului. Totodată, clasarea roș-albaștrilor depinde și de rezultatele echipelor contracandidate la play-off-ul Superligii.