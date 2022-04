Delegare surpriză la Universitatea Craiova – CFR Cluj. Derby-ul va fi condus la centru de unul dintre cei mai contestați arbitri din Liga 1

Universitatea Craiova și CFR Cluj sunt adversare, duminică, 10 aprilie, de la ora 20:30, în cel mai tare meci al etapei a patra din play-off-ul Ligii 1. Derby-ul de pe „Ion Oblemenco” va fi arbitrat de Radu Petrescu, unul dintre cei mai controversați „cavaleri ai fluierului” în acest sezon.

Derby-ul Universitatea Craiova – CFR Cluj, încredințat lui Radu Petrescu

„Centralul” bucureștean va fi asistat de la cele două linii de către Marius Marica şi Tunyogi Ferencz, în timp ce Ionuț Coza va îndeplini rolul celui de-al patrulea oficial.

ADVERTISEMENT

Delegarea lui Radu Petrescu este cel puțin surprinzătoare, având în vedere că arbitrul în vârstă de 39 de ani, deși poartă ecuson FIFA, nu face un sezon tocmai strălucit.

La ultimul meci arbitrat, FC Voluntari – Farul 1-0, disputat săptămâna trecută, în etapa a treia a play-off-ului Casa Pariurilor Liga 1, Petrescu n-a avut probleme. Totuși, înaintea jocului de pe „Anghel Iordănescu”, bucureșteanul a avut de înfruntat o situație mai puțin obișnuită pentru un arbitru de talia sa.

ADVERTISEMENT

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că, în pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale, . Mai mult, la acel joc, „centralul” de la U Craiova – CFR Cluj n-a fost nici măcar central, ci arbitru asistent.

Cum a ajuns Radu Petrescu să arbitreze

La începutul lunii aprilie, , în care a povestit cum și-a început meseria de arbitru, dar și care sunt cele mai frumoase amintiri pe care le are din această activitate.

ADVERTISEMENT

Arbitru din 2002, bucureșteanul a avut nevoie de doar cinci ani pentru a ajunge în lotul Ligii 1, iar începând cu anul 2012 face parte din elita arbitrajului românesc, după ce a fost inclus pe lista FIFA,

„Dragostea pentru fotbal şi ‘tiparul’ clasic al unui fotbalist fără nicio perspectivă de viitor m-au făcut să devin arbitru, la 19 ani. Nu îmi imaginez ce aş fi făcut dacă nu eram arbitru. Pot doar să spun că mă bucur că am ales acest drum. E o carieră care cere sacrificii, sunt ani de muncă, dar bucuriile care pot apărea ca urmare a acestei activităţi sunt extraordinare.

ADVERTISEMENT

Cea mai mare satisfacţie de până acum? Faptul că am avut ocazia să arbitrez pe nişte stadioane exponenţiale din Europa, că am putut vedea şi arbitra jucători de top şi că am putut, tot datorită arbitrajului, să ajung în unele locuri unde, cu siguranţă, nu aş fi ajuns”, a declarat Radu Petrescu.