Delegare surpriză pentru Universitatea Craiova – CFR Cluj! Meciul va fi arbitrat de „centralul” pentru care oltenii au vrut să protesteze

Delegare surprinzătoare pentru Universitatea Craiova - CFR Cluj. Duelul va fi arbitrat de „centralul” pentru care oltenii au vrut să protesteze la începutul sezonului.
Iulian Stoica
05.04.2026 | 18:29
Universitatea Craiova – CFR Cluj este capul de afiș al etapei cu numărul 3 din play-off. Duelul are o miză importantă, oltenii dorind să revină pe primul loc în ierarhie, pe când elevii lui Daniel Pancu doresc să se mențină aproape de locurile ce asigură prezența în cupele europene. Deși meciul are o importanță aparte, CCA a decis să delege un arbitru controversat.

Comisia Centrală a Arbitrilor a surprins pe toată lumea prin delegarea făcută pentru meciul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj. Mai exact, la centru se va afla Marcel Bîrsan, arbitru criticat dur de către olteni în debutul sezonului în curs. Acesta va fi ajutat de către asistenții Radu Ghinguleac și Mircea Mihail Grigoroiu. În camera VAR se va afla Rareș Vidican, iar al patrulea oficial este Cristi Moldoveanu.

Este pentru a 5-a oară când Marcel Bîrsan se va afla la centru la un meci disputat de Universitatea Craiova în acest sezon. De cealaltă parte, Bîrsan a mai arbitrat-o în trei rânduri pe CFR Cluj în acest sezon, iar duelul din Bănie va fi al patrulea. Cum miza acestui meci este importantă, unele voci ar spune că delegarea „centralului” din București nu este potrivită.

Universitatea Craiova, comunicat dur la adresa lui Marcel Bîrsan

În luna iulie a anului trecut, Universitatea Craiova a emis un comunicat în care a cerut Comisiei Centrale a Arbitrilor ca Marian Barbu și Marcel Bîrsan să nu mai fie delegați la meciurile sale. Oltenii criticau dur deciziile luate de cei doi în partidele anterioare în care s-au aflat la centru.

„În sezonul trecut, clubul Universitatea Craiova a adresat în mod repetat scrisori oficiale către Comisia Centrală a Arbitrilor, semnalând cu date concrete și argumente clare erorile flagrante de arbitraj care s-au repetat împotriva echipei noastre. Am crezut, în naivitatea noastră, că în fața adevărului exprimat civilizat și instituțional, răspunsul va fi măcar o tentativă de reflecție și corectare.

În schimb, ceea ce am primit a fost o demonstrație de forță. În chiar prima etapă a noului sezon competițional, CCA a ținut să transmită un mesaj puternic și ostentativ: „Trimiteți câte adrese vreți, noi trimitem arbitrii!”. Mesajul a fost transmis prin delegarea la meciul UTA Arad – Universitatea Craiova a arbitrului Marian Barbu, unul dintre cei doi arbitri cu care echipa noastră a pierdut cele mai multe puncte în ultimele două sezoane.

Este imposibil ca această delegare să fi fost întâmplătoare. Mai ales că, cu doar șase zile înainte, un ziar important de sport – ProSport – publica un articol detaliat intitulat ‘Universitatea Craiova a pierdut aproape o treime din puncte în ultimele două sezoane cu doar doi arbitri la centru’, referindu-se explicit la Marian Barbu și Marcel Bîrsan”, e o parte din comunicatul oltenilor.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
