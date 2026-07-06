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Universitatea Craiova numără zilele până la debutul în preliminariile Ligii Campionilor, însă atenția suporterilor s-a mutat, pentru moment, din teren în afara lui. Decizia UEFA de a delega o brigadă de arbitri din Bosnia și Herțegovina la prima manșă a duelului cu ML Vitebsk a stârnit imediat reacții aprinse în rândul fanilor olteni, care au contestat alegerea forului european pe rețelele de socializare.

Fanii Universității Craiova contestă delegarea arbitrului bosniac la duelul cu ML Vitebsk

UEFA a decis ca partida dintre , să fie condusă de arbitrul bosniac Luka Bilbija. Acesta va fi ajutat la cele două margini de conaționalii Stefan Tešanović și Marko Perić, în timp ce Antonio Tomić va îndeplini rolul de al patrulea oficial. Tot din Bosnia și Herțegovina provin și arbitrii din camera VAR, Antoni Bandić și Nihad Ljajić.

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Anunțul făcut de UEFA a provocat imediat reacții în rândul suporterilor Universității Craiova. Motivul invocat de aceștia este faptul că, în cazul unei calificări în fața lui ML Vitebsk, campioana României ar putea întâlni în turul al doilea preliminar campioana Bosniei, Borac Banja Luka. De aici au apărut și suspiciunile exprimate de o parte dintre fani, chiar dacă nu există informații care să indice vreun conflict de interese.

În spațiul online, numeroși suporteri ai Universității Craiova și-au exprimat nemulțumirea imediat după anunțul delegării. Unii au catalogat decizia drept „nefirească”, afirmând că „nu mi se pare normal”, în timp ce alții și-au exprimat speranța că arbitrajul nu va influența desfășurarea jocului: „Doamne ajută să fie corect!” sau „Să sperăm că nu va afecta rezultatul”.

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Au existat și reacții mult mai dure. Un suporter a susținut că „Cum să pui arbitru la o dublă în care învingătoarea poate juca împotriva campioanei din țara ta? Automat tragi cu aia mai slabi”, iar un altul a mers și mai departe, catalogând desemnarea drept o „delegare misterioasă” și afirmând că „arbitrii din Bosnia și Bulgaria trebuiau eliminați din start. UEFA face niște jocuri dubioase”.

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Cine este, de fapt, Luka Bilbija. Câte cartonașe a arătat până acum

Născut pe 1 iunie 1989, Luka Bilbija este un arbitru de fotbal în vârstă de 37 de ani. El are statutul de arbitru internațional FIFA / UEFA din anul 2021 și oficiază în mod regulat meciuri din prima ligă din țara sa natală (Premijer Liga din Bosnia și Herțegovina), precum și partide din Cupa Bosniei. Pe plan internațional, el a condus până acum confruntări din preliminariile UEFA Conference League și UEFA Europa League. De asemenea, arbitrează meciuri la nivel de echipe naționale, în special partide din calificările pentru Campionatul European U21 sau U19 și meciuri din UEFA Nations League.

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Situația cartonașelor galbene

Chiar dacă nu a condus încă partide pe cele mai înalte „scene” ale fotbalului, . El este un arbitru destul de sever, care scoate ușor cartonașele din buzunar, însă menține un nivel destul de ridicat de toleranță când vine vorba de eliminări directe sau lovituri de la 11 metri. Conform playerstats.football, Bilbija are o medie generală ridicată la capitolul cartonașe galbene, situată în jurul a 5,2 – 5,5 de penalizări de acest gen pe meci.

Sezonul trecut, el a condus în preliminariile Conference League partidele Cherno More – Basaksehir 0-1 (turul 2) și Víkingur – Linfield 2-1 (turul 3), arătând câte 4 cartonașe galbene în fiecare meci (8 în total). În urmă cu două sezoane, în aceeași competiție, el a acordat în total 11 cartonașe galbene. Cele mai multe avertismente arătate într-un singur sezon au fost cele din stagiunea 2020/2021 din prima ligă a Bosniei, când Luka Bilbija a scos cartonașul galben din buzunar de 70 de ori.

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Situația cartonașelor roșii

Deși arată multe avertismente, Bilbija nu elimină jucători cu ușurință. Media sa de cartonașe roșii este destul de mică, undeva la 0,15 roșii pe meci, conform sursei precizate mai sus. Cele mai multe cartonașe roșii pe care bosniacul le-a acordat în total au fost în Cupa Bosniei (5). La nivel internațional, cele mai multe astfel de penalizări le-a oferit în UEFA Youth League (4 în total).

Luka Bilbija și întâlnirile cu românii. Ce meciuri a condus

Luka Bilbija nu este străin de întâlnirile cu românii, fie că este vorba de echipele naționale, fie că este vorba de echipele de club. El a condus până în prezent două meciuri importante care au implicat echipe din România: România U21 – Finlanda U21 1-0 (17 octombrie 2023) și Flora Tallinn – Farul Constanța 0-2 (16 august 2023).

În primul meci numit, el a arătat 10 cartonașe galbene (câte 5 pentru fiecare echipă). El a arătat chiar și o eliminare în urma a două cartonașe galbene încasate de același jucător, finlandezul Ville Koski. În a doua partidă, el a scos doar o dată cartonașul galben, pe care i l-a arătat lui Ionuț Larie.