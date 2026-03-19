Delegarea lui Istvan Kovacs i-a împărțit pe italieni înainte de AS Roma – Bologna: „Ne temem, nu suntem deloc încântați! / Cu el câștigăm mereu!”

Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la duelul dintre AS Roma și Bologna din returul optimilor de finală UEFA Europa League, la nici o săptămână de la scandalul în care a fost implicat. Centralul a fost aspru criticat de dinamoviști pentru deciziile luate în derby-ul cu Rapid. Presa din Italia l-a analizat pe Kovacs.

Istvan Kovacs, delegat la un meci tare din Europa League

În sezonul precedent, Istvan Kovacs a arbitrat finala UEFA Champions League și a fost lăudat pentru prestația sa. Acum, însă, lucrurile nu par să arate la fel de bine pentru centralul din Carei. În ultima perioadă, a fost delegat doar la meciuri din Europa League. Pare că UEFA l-a retrogradat. Există și varianta ca acesta să fie menajat pentru duelurile din fazele superioare.

Joi seara, Istvan Kovacs va fi la centru la poate cel mai interesant duel din optimile de finală UEFA Europa League. , care se va juca pe Olimpico. În tur, scorul a fost 1-1. O echipă din Italia va fi 100% eliminată din competiție la finalul întâlnirii.

Italienii l-au analizat pe Istvan Kovacs înainte de AS Roma – Bologna

Jurnaliștii din Italia au analizat co și au spus câteva cuvinte despre delegarea lui Istvan Kovacs. Se pare că cei care se bucură de această numire sunt fanii celor de la AS Roma, întrucât, niciodată cu el la centru, formația din capitala Italiei nu a fost înfrântă.

„Printre cele mai importante partide conduse de el se numără finala UEFA Europa League 2024 dintre Atalanta și Bayer Leverkusen, câștigată cu 3-0 de italieni, dar și ultima finală de UEFA Champions League dintre Paris Saint-Germain și Inter Milano, pierdută cu 5-0 de nerazzurri. Meciul dintre Roma și Bologna nu va fi primul derby european arbitrat de român, acesta fiind la centru și în turul sferturilor de finală din UEFA Champions League 2022-2023 dintre AC Milan și Napoli, câștigat cu 1-0 de milanezi prin golul decisiv al lui Ismaël Bennacer”, au scris cei de la Sky Sports.

„Remarcăm, fără nicio surpriză, că delegarea arbitrului Kovacs îi bucură pe fanii Romei: «Este un arbitru excelent, cu el câștigăm mereu». Noi, în schimb, nu suntem deloc încântați, spre deosebire de susținătorii eterni ai corpului de arbitri, care dispar de fiecare dată după meci, și ne temem de un arbitraj favorabil giallorossilor, având motive serioase.

Sperăm sincer ca arbitrul româno-maghiar să ne infirme temerile, lucru care, din păcate, se întâmplă foarte rar, dacă nu chiar niciodată. Ne-am dori să pierdem acest meci, dacă va fi cazul, doar pentru că Roma va merita victoria pe teren, nu pentru că am fi fost dezavantajați de arbitraj, așa cum s-a întâmplat, din păcate, de prea multe ori, mai ales în acest sezon”, a fost mesajul transmis de un grup de suporteri ai Bolognei.