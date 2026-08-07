Florin Prunea, protagonistul unui moment incredibil la Tiraspol din postura de observator UEFA: „E ce trebuie, fratello?”

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Component al ”Generației de Aur” care a ajuns în sferturile de finală la Cupa Mondială 1994, Florin Prunea este de câțiva ani delegat UEFA. Din această postură a ajuns la Tiraspol pentru o partidă din Conference League.

Florin Prunea s-a dat în spectacol în Conference League

Delegat la întâlnirea Sheriff Tiraspol – St Gallen, din prima manșă a turului 3 preliminar al Conference League, Florin Prunea a avut un . Înainte de startul jocului, fostul internațional a făcut o filmare pe care a urcat-o pe rețelele de socializare.

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La un moment dat, Prunea a fixat telefonul mobil pe două femei aflate în apropierea lui în tribuna oficială a stadionului din Tiraspol și a avut o remarcă total nepotrivită: ”Ă? E ce trebuie, fratello?”. ”Vă pupă Hanțu! Începe meciul, acum ies echipele. Cred că sunt mai mulți oaspeți. Hai să vă arăt și ceva frumos aici (n.r. – filmează o femeie din fața lui). Vă mai arăt ceva frumos (n.r. – mută spre altă femeie). Ă? E ce trebuie, fratello?

Hai, sper să nu fie probleme. Ăștia au venit din Elveția, frate, până aici, să vadă meciul. Echipă iubită, St. Gallen. V-am promis că vă țin la curent cu tot. Vă pupă Hanțu! Sper să avem un meci fără probleme și normal, cel mai bun să câștige”, a fost întregul comentariu al acestuia.

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Prunea, încântat de ce a găsit la Tiraspol

Într-o postare anterioară făcută tot pe contul de Facebook, Florin Prunea, recunoscut în fotbalul din România pentru faptul că , a prezentat baza extraordinară a celor de la Sheriff Tiraspol.

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”Vă salută Hanțu! Sunt la Tiraspol, la Sheriff cu St. Gallen. Aici e o bază de pregătire… dacă intrați aici o luați razna. Sunt două stadioane în spate, în afară de ăsta care e o bijuterie. Și mai e și o sală de fotbal, plus încă zece terenuri pe care copiii din zona asta vin aici și se antrenează și nu plătesc absolut nimic.

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Care ați fost aici știți despre ce este vorba. Gazonul este impecabil, în jur de 5-6.000 de spectatori. Am vrut să vă arăt că în partea asta de lume e cineva care iubește fotbalul și uitați-vă și voi ce e aici. Hai, sănătate, numai bine”, a spus Prunea în filmare.

St. Gallen, victorie sub ochii lui Prunea

Elvețienii de la St. Gallen s-au impus în partida cu Sheriff Tiraspol, scor 3-1, în prima manșă a turului 3 preliminar al Conference League. Oaspeții au punctat prin Hunziker (63), Frokaj (70) și Witzig (90+2), în timp ce pentru moldoveni a înscris Pineda (89). Ca și calificată înaintea returului de săptămâna viitoare, de pe teren propriu, St. Gallen va întâlni în play-off învingătoarea ”dublei” dintre Valur (Islanda) și FC Nordsjaelland (Danemarca).