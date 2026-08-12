Sport

„Delegaţia” lui David Popovici la Campionatele Europene de înot! Familia şi apropiaţii au făcut deplasarea la Paris

Pe lângă suporterii români din tribune, David Popovici este încurajat la Campionatele Europene de la Paris de familie, iubită şi prietenii apropiaţi, care au făcut deplasarea pentru a fi alături de campionul român.
Marian Popovici
12.08.2026 | 11:44
Delegatia lui David Popovici la Campionatele Europene de inot Familia si apropiatii au facut deplasarea la Paris
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
"Delegaţia" lui David Popovici la Campionatele Europene de înot! Familia şi apropiaţii au făcut deplasarea la Paris. Sursa foto: colaj Fanatik
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David Popovici concurează miercuri, de la ora 19:52, în finala probei de 100 de metri liber. Românul a bătut recordul competiţiei în semifinale şi a pus ochii pe recordul mondial în proba „regină”.

David Popovici, susţinere importantă la Paris! Are alături părinţii şi iubita

La Paris, David Popovici se bucură de o susţinere uriaşă. Pe lângă fanii români din tribună, francezii îl aclamă ca pe unul de-ai lor, campionul român fiind impresionat de modul în care a fost primit în Paris Aquatics Centre: „Aproape că-mi dau un pic lacrimile știind că sunt unul dintre favoriți, dacă nu… poate chiar îndrăznesc să zic favoritul publicului”, a spus românul după semifinale.

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David Popovici se bucură de o susţinere puternică şi din partea familiei. Alături de el la Paris se află părinţii, Georgeta şi Mihai Popovici, dar şi iubita înotătorului, Taisia Niţuleasa. Alături de ei au făcut deplasarea mai mulţi membri ai familiei, dar şi prietenii apropiaţi.

Părinţii şi iubita lui David Popovici sunt nelipsiţi de la concursurile importante ale campionului român şi sunt un element important în ceea ce priveşte performanţele atinse de Popovici. Ei sunt implicaţi activ în pregătirea înotătorului, pe lângă suportul moral pe care i-l oferă.

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David Popovici, alături de părinţii lui
David Popovici, alături de părinţii lui

Părinţii s-au dedicat dezvoltării sportive a lui David Popovici

Tatăl lui David Popovici, Mihai, este managerul sportivului şi conduce din anul 2023 Academia de înot a clubului CS Dinamo. Mama lui, Georgeta, a făcut în urmă cu câţiva ani un curs de ofiţer antidoping, pentru a înţelege mai bine procedurile astfel încât fiul ei să evite orice potenţială eroare în procesul de pregătire.

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Iubita lui David Popovici, Taisia, a avut un rol important într-un moment de cumpănă pentru David Popovici. În 2025, la Campionatele Mondiale de la Singapore, David Popovici a fost la un pas să renunţe să concureze, acuzând un episod puternic de anxietate. Cu ajutorul iubitei şi apropiaţilor, înotătorul a reuşit să alunge „frica” şi a câştigat două medalii de aur la Mondiale:

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„Nu am reușit să-l conving și nici nu am încercat, i-am zis doar să-i dea timp gândului, să nu treacă la concluzii. Din fericire, a avut oameni în jurul lui care l-au ajutat. Prietena lui Taisia l-a ajutat cu siguranță, a venit acolo, au stat de vorbă, l-a încurajat”, a dezvăluit antrenorul Adrian Rădulescu.

David Popovici şi Taisia, iubita lui
David Popovici şi Taisia, iubita lui

David Popovici şi Adrian Rădulescu lucrează împreună de 12 ani

David Popovici este la Paris şi alături de antrenorul Adrian Rădulescu, preparatorul fizic Dragoş Luscan şi kinetoterapeutul Valentin Grigoraş. Un staff cu care David Popovici lucrează de multă vreme şi alături de care a câştigat cele mai importante medalii la nivel de seniori.

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David Popovici şi Adrian Rădulescu au o colaborare longevivă. Au început să lucreze împreună încă de când David Popovici avea vârsta de 9 ani. Au rămas împreună, în ciuda ofertelor foarte tentante pe care David Popovici le-a avut de la cele mai prestigioase universități din SUA.

David Popovici și Adrian Rădulescu, colaborare longevivă
David Popovici și Adrian Rădulescu, colaborare longevivă
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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