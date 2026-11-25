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România are parte de o experiență dezamăgitoare la Campionatul Mondial U17 din Qatar. Tricolorii au pierdut primele două meciuri de la turneul final, fără să marcheze vreun gol. O decizie controversată a delegației României a ieșit la iveală după partida cu Venezuela. Jurnaliștilor români le-a fost interzis accesul la antrenamente, deși, potrivit informațiilor comunicate de FIFA, echipele nu au dreptul să ia o asemenea măsură.

România, fără punct și fără gol marcat după primele două meciuri de la CM U17

este departe de așteptări. Elevii lui Mircea Diaconescu au pierdut cu 0-1 în fața Mexicului, la capătul unui meci în care nu au trimis niciun șut pe spațiul porții. A urmat un nou eșec, cu același scor, în fața Venezuelei. Tricolorii au încheiat partida în inferioritate numerică, după eliminarea lui Rareș Silitră.

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România mai are însă o șansă să ajungă în fazele eliminatorii. Tricolorii vor întâlni Camerunul vineri, 27 noiembrie, de la ora 18:00. Echipa lui Mircea Diaconescu are nevoie de o victorie, preferabil la o diferență cât mai mare de scor, pentru a spera la calificare. Pe lângă primele două clasate din fiecare grupă, în șaisprezecimile de finală vor ajunge și cele mai bune opt dintre cele 12 formații care vor termina pe locul al treilea.

Delegația României a închis antrenamentele în Qatar, deși FIFA nu permite acest lucru

Dincolo de rezultatele modeste, surprinzătoare este și atitudinea delegației în relația cu reprezentanții presei. a a fost închis jurnaliștilor. Emanuel Roșu, jurnalistul FANATIK trimis în Qatar, a solicitat lămuriri direct reprezentanților FIFA. Aceștia i-au transmis că echipele participante la turneul final nu au dreptul să închidă complet ședințele de pregătire. Jurnalistul a povestit la FANATIK SUPERLIGA cum a fost tratat de reprezentanții Federației Române de Fotbal.

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„Ce m-a surprins a fost lipsa de deschidere a FRF. La București mi s-a zis că la naționala asta e altfel. Cel puțin, asta ne-au făcut să credem. Nu au organizat nicio acțiune înaintea meciului. FIFA mi-a zis clar că ședințele de antrenament nu sunt închise. La noi totul a fost închis. M-am gândit că pregătesc ceva wow. Uite că nu a fost așa! Aici nu se organizează nici conferințe de presă. Suntem puțini jurnaliști români. Turneul e acoperit de țările mari. Suntem vreo 150 din toată lumea.

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M-aș fi așteptat la mult mai multă deschidere. Noi nu facem decât să promovăm copiii, să aflăm poveștile lor. Mi s-a părut ciudată abordarea Federației. Mi s-a transmis că antrenamentul oficial este închis. Eu am întrebat la FIFA. Cineva de acolo a verificat dacă există această regulă și mi-a spus că, pe perioada turneului final, nu e voie ca nicio echipă să închidă antrenamentele. La antrenament ai voie să mergi. Noi nu am putut. Nu s-a acceptat”, a declarat Emanuel Roșu, la FANATIK SUPERLIGA.