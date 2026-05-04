„Delfinii militari”, noua armă invocată în războiul pentru Ormuz. SUA acuză că Iranul va recurge la tactici care n-au mai fost folosite în luptă reală

Sub numele „Proiectul Libertate”, SUA au început luni, teoretic, operațiunea de eliberare a Strâmtorii Ormuz, însă Iranul ameninţă că este gata să răspundă în cazul în care americanii vor folosi forţa militară. Nu se ştie deocamdată cât de departe este dispus să meargă regimul de la Teheran, dar au existat speculaţii că ar lua în considerare tactici de luptă care nu au mai fost folosite până acum în lupte reale.

„Delfinii războinici” sunt echipaţi cu harpoane cu care pot ataca scafandrii inamici

Mai multe publicaţii americane au scris, citând surse iraniene, că pentru a contracara navele de război americane desfășurate în apropierea Strâmtorii Ormuz, Iranul explorează noi metode de luptă, cum ar fi submarinele și „delfinii războinici” purtători de mine. Sunt citaţi analişti care spun că extremiştii din Iran câștigă teren și consideră că blocada americană asupra exporturilor de petrol iranian și criza financiară internă rezultată din asta constituie un act de război, cerând reluarea confruntărilor militare.

„Teheranul crede din ce în ce mai mult că blocada nu este un substitut pentru război, ci mai degrabă o altă formă de război. Prin urmare, conducerea iraniană ar putea ajunge în curând la concluzia că preţul reluării conflictului este mai mic decât a îndura blocada pe termen lung”, afirmă un cercetător de la un think-tank german, specializat în Orientul Mijlociu.

Zvonurile despre „delfinii războinici” ai Iranului circulă de mai multă vreme. BBC scrie că după prăbuşirea Uniunii Sovietice „unitatea de război cu delfini” a fost transferată în Ucraina, dar din cauza lipsei de fonduri, liderul proiectului a vândut delfinii Iranului sperând ca astfel să continue cercetările științifice. Au fost vehiculate informaţii că acești delfini pot purta harpoane pentru a ataca scafandrii inamici, pot plasa în secret mine sub navele de război și chiar pot identifica submarine din diferite țări, numai după sunetul pe care îl fac elicele acestora.

Iranul acuză Statele Unite că folosesc presa pentru a fabrica minciuni legate de folosirea „delfinilor războinici”

Acum, pe fondul unei noi , au apărut noi speculaţii cu privire la folosirea „delfinilor războinici”. Ambasada Iranului în Japonia a dat un comunicat în care dezminte aceste informaţii şi acuză că este o naraţiune inventată de Fox News, preluată de emisiunile CNN, unde invitații „au adăugat detalii exagerate”, pentru a amplifica impactul.

„Acest incident este suficient pentru a expune cât de disperate sunt SUA, care recurg la instituții media fără scrupule, precum Fox News, pentru a fabrica minciuni absurde cu scopul de a distorsiona realitatea și a-şi acoperi propriile eșecuri”, a transmis Ambasada Iranului la Tokyo.

Iranienii susţin că au împiedicat un distrugător al Marinei SUA să intre în Strâmtoarea Ormuz

Între timp, detaliile „Proiectului Libertate”, început luni, rămân deocamdată necunoscute. Comandamentul Central (CENTCOM), care comandă forțele americane din Orientul Mijlociu, a anunțat că va desfășura distrugătoare cu rachete ghidate, peste 100 de aeronave, . The Wall Street Journal și Axios scriu că SUA nu vor escorta nave prin Ormuz, ci vor oferi echipajelor informații despre cum să navigheze în siguranță prin strâmtoare şi să evite minele amplasate de Iran. În același timp, navele americane vor fi staționate în imediata vecinătate a strâmtorii pentru a interveni dacă iranienii încearcă să atace navele care trec prin ea.

Însă, la scurt timp după ce Donald Trump a anunțat lansarea operațiunilor în Strâmtoarea Ormuz, un petrolier a fost lovit de proiectile neidentificate, la aproximativ 145 km nord de portul Al-Fujairah din Emiratele Arabe Unite. Nimeni nu a fost rănit dar nava a trebuit să se întoarcă din drum. Mai mult decât atât, luni după prânz armata iraniană a transmis că a împiedicat un distrugător al Marinei SUA să intre în Strâmtoarea Ormuz. „Cu un avertisment ferm și rapid din partea Marinei Republicii Islamice, intrarea distrugătoarelor inamice americane și sioniste în Strâmtoarea Ormuz a fost împiedicată”, se arată în mesajul de la Teheran.