Delia, imagini spectaculoase din vacanță. Unde petrece celebra cântăreață Revelionul

Delia este recunoscută pentru escapadele peste hotare pe care le face ori de câte ori simte nevoia de relaxare, imaginile spectaculoase de pe rețelele de socializare arătând cât de bine se simte cântăreața. Blondina petrece vacanța de iarnă într-un ținut însorit.

Artista și-a făcut bagajele imediat cum s-au încheiat filmările pentru „iUmor” și „X Factor” și a plecat alături de soțul său, Răzvan Munteanu în Zanzibar, acolo unde a făcut Crăciunul în costum de baie, pe plajă. Vedeta va petrece noaptea dintre ani tot departe de cei dragi, dar de unde va veni cu energie pozitivă.

Jurata de la Antena 1 a ales o zonă retrasă unde se poate simți în voie, Delia declarând de multe ori că îi place să fie recunoscută atunci când pleacă în concediu. Cântăreața se bucură de fiecare clipă petrecută pe meleaguri străine, acolo unde încearcă experiențe noi.

Delia, fotografii inedite din vacanța petrecută în Zanzibar

Delia nu se dă în lături de la mâncărurile specifice zonei sau de la activitățile minunate ale unui insule și chiar încearcă tot felul de lucruri. Vedeta se bucură de cină la lumina lunii, scufundări, plimbări pe un nisip imaculat și peisaje care îți taie pur și simplu răsuflarea.

Jurata de la „iUmor” are parte de vacanțe la care mulți nici nu îndrăznesc să viseze, lucru pe care unii internauți chiar l-au remarcat pe rețelele de socializare. Blondina își încântă fanii cu ipostaze incendiare, imaginile sa de senzație fiind foarte apreciate.

Cântăreața impresionează de fiecare dată când pleacă în concediu prin intermediul locațiilor alese, dar și datorită fotografiilor postate pe rețelele de socializare. Multe dintre imaginile sale stârnesc imaginația bărbaților, dar și laude din partea femeilor.

Vedeta adoră să-și petreacă timpul liber departe de România, în noiembrie dând o fugă până-n Maldive, unde s-a cazat într-un resort poziționat chiar în mijlocul oceanului. Pentru relaxare blondina a scos din buzunar câteva mii de euro.

Deși cheltuie o mică avere atunci când pleacă în concediu Delia nu are timp să se relaxeze și uneori vine mult mai obosită acasă. Așa s-a întâmplat și la începutul anului când a fost în Singapore și Thailanda timp de o lună, jurata de la X Factor declarând că s-a plimbat mult.

„Chiar dacă am fost în vacanță în Thailanda și Singapore înainte să începem filmările pentru iUmor nu m-am relaxat deloc, am fost în fiecare zi pe fugă, ne-am plimbat foarte mult, am fost extrem de activi.

Momentan nu m-am gândit la o altă vacanță, am concerte foarte multe, un album de lansat, nu mă pot gândi acum să plec iar”, mărturisea vedeta în februarie 2020, notează click.ro.