Delia, iubită în secret în adolescență: “O duceam acasă şi o făceam să râdă, dar ea…nimic”

Ciupi de la Mandinga a mărturisit că a iubit-o pe Delia în secret, în anii de liceu. Artistul o conducea zilnic acasă pe cântăreață, dar Delia nu îi răspundea avansurilor sale așa cum și-ar fi dorit.

Datorită frumuseții sale, Delia a fost, de-a lungul timpului, curtată de mulți colegi de breaslă. Recent, un artist celebru a mărturisit că a fost îndrăgostit de ea în adolescență.

Frumoasa blondina a aflat adevăratele sentimente ale lui Ciupi de la Mandinga în cadrul show-ului iUmor, unde a venit să îi ia pe Delia și pe ceilalți jurat la roast.

Ciupi de la Mandinga, pe numele său din buletin Ciupitu Marius Adrian, a declarat că, în anii de liceu, o conducea zilnic acasă pe Delia, dar artista nu i-a răspuns în niciun fel acestuia la încercările lui de a o cuceri.

Plin de emoții, Ciupi a urcat pe scenă la 20 de ani de la terminarea liceului și a mărturisit că a fost îndrăgostit de Delia în adolescență. Acum, însă, lucrurile s-au schimbat radical, iar ambii artiști sunt căsătoriți

„Eu şi Delia am fost colegi de liceu, de fapt, din clasa a VII-a până într-a XII-a. Eu o duceam în fiecare zi acasă de la şcoală pe Delia şi o făceam să râdă, dar ea… nimic! Am emoţii, pentru că nu ştiu cum vor reacţiona cei trei, dar sper că au simţul umorului. Vă jur că în viaţa mea nu am fost atât de răutăcios cu nimeni, eu sunt glumeţ de obicei, mai ales că fac parte dintr-o trupă cu sânge caliente!”, a mărturisit Ciupi.

În prezent, Delia are o relație de 10 ani cu omul de afaceri Răzvan Munteanu, cu care s-a căsătorit în anul 2012. Deși are o căsnicie perfectă și o carieră de invidiat de invidiat, Delia a afirmat că nu își dorește copii.

Cu toate acestea, vedeta este tot mai des întrebată de ce nu face copii, lucru care pare să o enerveze. Artista a susținut chiar că aceasta este o întrebare deplasată, cât timp acest lucru depinde de istoricul medical al unei persoane.

„Sunt prea tânără și prea bătrână ca să am un copil. Pro ar fi că un copil îți dă un feeling bun, văd asta la Oana. Mă bucur de nepoții mei și îmi plac foarte mult, dar lumea în care trăim nu-mi place atât de mult. Dacă aș putea, aș lua cu lingurița doar partea frumoasă din viață și i-aș da-o copilului meu, dar știu că nu se poate. Mi s-ar părea că aduc o viață curată într-o lume care nu e așa. Cumva, aș crea încă o problemă Universului”, a mărturisit cântăreața, pentru revista Unica.

