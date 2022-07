Delia, martoră la avalanșa din Alpii italieni. Cum a evitat cântăreața tragedia 

Delia a fost martoră la avalanșa din Alpii italieni, mai exact, la prăbușirea ghețarului din Dolomiți, din cauza căruia șase oameni au murit, 9 au fost răniți, iar alți 20 sunt dați dispăruți.

Cum a reușit Delia Matache să evite tragedia din Alpii italieni

Delia a mărturisit că a filmat și abia când a ajuns la hotel și-a dat seama că ceva este în neregulă cu acest loc, uitându-se pe imagini. Mai apoi, a aflat despre momentul nefericit.

”Eu am obsevat în momentul în care am ajuns la hotel, uitându-mă în fotografiile pe care le-am făcut cu zona respectivă, observând, că, da, e ceva în neregulă ca formă de relief cu acel gheţar, dar nu ştiam cu trebuia să arate natural el.

Mi-am dat seama după ce am văzut ştirea. Am comparat şi am zis, da, ăsta e. Da, suntem bine.

Sfatul meu e ca pasionaţii de munte să evite zonele de gheţari vara, pentru că e cald în ultima perioadă şi e mai cald la munte decât ar trebui şi e riscant.

Gheţarul din Dolomiți e cel mai înalt punct acolo, adică e un loc destul de turistic”, a spus Delia Matache

Delia, de o săptămână în Dolomiți

Delia a mai precizat că de o săptămână este în Dolomiți, unde a făcut mulțimi de trasee. În urmă cu o zi, a fost în apropiere de locul tragediei.

”Am citit și noi despre tragedia din Dolomiți. Eram de o săptămână în zona Dolomiti, zilnic am făcut diferite trasee.

Ieri, eram pe un traseu destul de aproape de locul tragediei. Am evitat, însă, zona ghețarului, pentru că atunci când e foarte cald, ca acum, există riscul de avalanșă.

De azi suntem pe Coasta de Azur. Recomandăm tuturor pasionaților de trasee montane să aleagă cu atenție traseele și să folosească echipament adecvat”, a mai spus Delia Matache și pentru publicația