Delia Matache a spus adevărul despre relația cu Răzvan, cu care e căsătorită de 10 ani: „Nu reușim să petrecem timp împreună”

Delia Matache este de 10 ani cu același bărbat, Răzvan Munteanu, care îi este și manager. Vedeta a vorbit despre secretul unei relații atât de îndelungate, în timp ce în showbiz-ul nostru multe dintre poveștile de iubire nu durează mai mult de 5 ani.

Delia Matache, de 10 ani cu Răzvan Munteanu

Perioada de izolare prin care au trecut toți românii a fost ușor de trecut pentru cântăreață, mai ales că l-a avut aproape pe Răzvan. Pe soțul ei îl descrie drept un om calm, la fel de natural și spontan ca ea, fapt pentru care relația lor funcționează atât de bine și azi.

Mai mult, întrebată care este secretul unei căsnicii îndelungate, vedeta nu a știut ce să spună exact, dar a vrut să sublinieze că între ei doi nu au existat certuri aproape niciodată.

Delia a acordat un interviu pentru revista Viva! în care vorbește despre cum a reușit să treacă de perioada de izolare și cum combate monotonia în cuplu.

„Totul a fost foarte bine, ne-am uitat la filme, am petrecut timp împreună, ne-am văzut cu Oana, sora mea, și Răzvan, cu copiii, cu prietenii apropiați. Având în vedere că, în rest, suntem super activi și nu reușim să petrecem timp împreună, acum a fost bine și am recuperat. Nu am avut cum să ne plictisim!”, a mărturisit artista.

„Suntem… naturali. Facem ce simțim, când simțim, spontan”, a mai spus jurata de la iUmor.

Soțul Deliei deține clubul Vintage din Centrul Vechi al Capitalei

Delia Matache este căsătorită de mai bine de 10 ani cu Răzvan Munteanu, un cunoscut om de afaceri din București.

Bărbatul deține mai multe localuri din Centrul Vechi al Capitalei, Vintage fiind cel mai cunoscut dintre acestea.

Cei doi s-au cunoscut chiar într-unul din cluburile sale, unde Delia mergea des la karaoke. De la acea seară de karaoke până la căsnicia minunată pe care o formează azi au trecut niște ani buni.

