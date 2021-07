Delia Matache, anunț despre noul sezon iUmor. Jurata a dat din casă: „Mai avem 5 zile de filmat”

Delia Matache a intrat în direct pe Instagram pentru fanii săi din Elveția, acolo unde se află în vacanță împreună cu soțul ei. Jurata de la iUmor a răspuns la întrebările celor care o apreciază. Interpreta de muzică pop a dat câteva informații despre emisiunea de la Antena 1.

Cântăreața se află în Zermatt, o localitate pitorească din sudul Elveției, acolo unde a ajuns cu trenul după ce a petrecut câteva momente frumoase la Milano.

Fanii artistei au avut tot felul de curiozități despre activitățile vedetei. Pe unele dintre ele blondina le-a satisfăcut.

Delia Matache, detalii despre iUmor

Delia a spus că filmările pentru noul sezon iUmor s-au terminat în mare. Mai sunt doar 5 zile de filmat, iar acelea sunt programate pentru luna septembrie.

„Mai avem 5 zile de filmat în septembrie”, a dat din casă Delia Matache. În live-ul pe care vedeta l-a realizat de la balconul hotelului unde este cazată împreună cu soțul ei, a vorbit și despre cariera ei muzicală.

Fanii ei au vrut să știe dacă are de gând să scoată o melodie cu Antonia, având în vedere că se înțeleg atât de bine. Delia a lămurit și această curiozitate.

Cântăreața, despre vacanțe și dorința de a scoate o melodie cu Antonia

a spus că își dorește foarte mult o melodie cu prietena ei și că ele au vorbit deja despre asta. Delia a declarat că vrea ca piesa să fie una cu impact și deocamdată niciuna dintre cele două nu a avut timp pentru asta.

Își dorește să nu scoată orice fel de melodie cu Antonia. Vrea una care să fie un hit cu adevărat.

Printre altele, jurata de la iUmor a vorbit și despre cea mai nouă vacanță. Vedeta a făcut câteva recomandări fanilor ei. Le-a spus să plece la munte ca să scape de caniculă.

„În România, m-aș băga la Vârful Moldoveanu, în zona aia. Nu am fost în Făgăraș.

Din Milano am luat trenul până aici, în Elveția. Și am ajuns în două ore și ceva aici, super repede și super confortabil. Nu am vrut să luăm mașină să stăm în trafic”, a precizat Delia Matache în live-ul de pe .

Cântăreața a mai spus că își dorește foarte tare pe viitor să ajungă în Islanda, întrebată de fani ce locuri ar vrea să viziteze.