Delia Matache, revoltată după audițiile X Factor: ”Acest regim este armată, am plecat la 2 noaptea acasă. Nu fac duș în seara asta”

Delia Matache s-a filmat în timp ce ieșea de la audițiile X Factor, care au început de două zile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântăreața este nemulțumită de programul pe care îl are la filmări și susține că stă prea mult timp pe platoul de la Antenă.

Vedeta le-a arătat prietenilor virtuali cum se desfășoară o zi din viața ei, dar mai ales cât de mult muncește pentru emisiunea X Factor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Delia Matache, la audițiile X Factor

Cântăreața își ține fanii la curent cu ceea ce face, motiv pentru care le-a povestit despre cum se desfășoară audițiile X Factor, dar și care este programul ei în cadrul show-ului.

Delia Matache s-a plâns pe rețeaua de socializare de programaul încărcat de la Antenă, dar și de faptul că a fost nevoită să stea până la 2 noaptea la filmări, iar în pat a ajuns tocmai la ora 3. Colac peste pupăză, blonda a fost nevoită să se trezească dimineață pentru o nouă zi de audiții.

ADVERTISEMENT

” Nu mă lasă să mă duc să mă culc. Femeia asta nu mă lasă. Este ora 1 și nu mă lasă să plec. E groasă, deci la ora asta, este 1:59, acum am intrat în amșină, mă îndrept către casă, am terminat testimonialele, după o zi întreagă de audiții, trează de la ora 8 și ceva, mâine la 9 și ceva trebuie să fiu la machiaj și facem asta deja de două zile.

Acest regim este cam armată, ca să spun așa. O să vă arăt la ce oră mă bag exact în pat, pentru că în momentul ăsta n-am să merg acasă și am să mă culc, pentru că nu am cum să fac fizic asta. Am niște moațe în cap pe care trebuie să le desfac, să scot 70 de mii de agrafe, să mă demachiez, probabil n-am să fac duș în seara asta, pentru că îmi ia timp. Probabil o să adorm pe la 4, apoi mă trezesc. Dorm 4 ore. Super.”, a povestit Delia pe Instagram.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Delia Matache este jurat X Factor din 2012 și ani la rând a fost singurul jurat cu studii muzicale din cadrul show-ului. Anul acesta, printre jurați se mai numără Loredana Groza (2020), Florin Ristei (2020) și Ștefan Bănică Jr., care se află în juriu din 2014.

ADVERTISEMENT