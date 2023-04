Delia Matache și Lora, în scandal pentru hit-ul Lololo al trupei Azur! Nelu Vlad: „Am semnat cu ea, m-a plătit”

Delia Matache rupe gura târgului cu melodia „Lololo”, care aparține trupei Azur, însă o altă artistă celebră, Lora, a pus mâna pe aceeași compoziție muzicală!

Delia Matache și Lora, bătălie pentru melodia Lololo! Nelu Vlad explică noua controversă din lumea muzicii

S-a ajuns la o încurcătură mare după ce cântecul formației Azur a reînceput să aibă succes, în varianta cântată de Delia. FANATIK a aflat că e mare supărare la casa de producție ROTON, după ce Delia i-a luat fața Lorei, care s-a pregătit să o cânte și ea!

ADVERTISEMENT

Despre această încurcătură total neașteptată a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, Nelu Vlad de la trupa Azur. Lololo, melodie scoasă pe piață la începutul anilor 1990, a strâns peste 500.000 de vizualizări pe YouTube, în varianta reeditată de Delia Matache.

Problema este că de această melodie s-a apucat și care, din declarațiile făcute de Nelu Vlad pentru FANATIK, nu l-a anunțat că are de gând să o lanseze și ea, artistul semnând deja cu Delia, dându-i acordui vedetei de la iUmor să o scoată într-o variantă modernizată.

ADVERTISEMENT

Lora s-a dus să filmeze clipul la melodia Lololo în Dubai, fără să-l anunțe pe Nelu Vlad: „Eu am semnat cu Delia, pentru că m-a plătit”

„Au încercat să facă, ala cum se produce la noi în showbiz, o variantă fără știrea mea (n.r.: se referă la Lora și casa ROTON)… Lora cu impresarul au plecat în Dubai să filmeze clip la melodia pe care o cântă și Delia Matache, doar că între timp a aflat și Delia, iar eu am semnat cu ea, pentru că m-a plătit. Asta fără să știu că are de gând și Lora să o cânte. Eu nu știam că ei aveau planul ăsta. Am dat-o Deliei, am semnat-o. Acuma, ce-o fi, o fi!

Acuma, eu nu sunt de acord cu Lora. Am zis, ori o cântă unul, ori altul… I-am dat vreo 80 și ceva de piese. Eu de unde aveam să știu treaba asta? Dacă mie nu mi-a zis nimeni, nimic…”, a dezvăluit Nelu Vlad pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Trebuie menționat faptul că Lora și trupa Azur au avut împreună câteva apariții, memorabil fiind chiar și un spectacol susținut împreună în anul 2019 la Sala Palatului.

Care este povestea piesei Lololo, cea cu care Delia Matache face valuri pe internet

ne-a povestit și cum s-a născut această melodie cu care Delia a devenit virală! a apărut în anul 1993, iar prima oară a fost cântat la Sala Sporturilor. Prima reprezentație a piesei pe scenă a fost un fiasco total, ne spune acum amuzat Nelu Vlad.

ADVERTISEMENT

„Piesa am scos-o în 1993. Sunt deja vreo 30 de ani. Am lansat-o, țin minte, la Sala Sporturilor. Am înregistrat-o cu o seară înainte. Cineva a publicat-o înainte, că pe atunci nu exista treaba asta cu drepturile de autor. Era într-o variantă la care am avut foarte mare grijă, să nu greșim ceva, inițial am avut teama că nu va merge…

ADVERTISEMENT

Dar piesa a fost plăcută de public. Când am cântat-o la Sala Sporturilor, știu că am greșit-o grosolan… N-a mai ieșit nici textul, mă rog. După ce a fost publicată în varianta de studio, am avut un succes fantastic cu ea, practic a fost o relansare a mea. Acuma, a luat-o Delia, a făcut-o într-o formă mai modernă. Am și felicitat-o”, ne-a mai dezvăluit Nelu Vlad.

Cântărețul ne-a mărturisit că trebuia să cânte această melodie împreună cu Delia, la iUmor, dar planul a picat pentru că Delia era extrem de obosită după atâtea ore de filmare, așa că a cântat-o doar el și trupa, în cele din urmă.

„Am trimis melodia în varianta mea la mai multe radiouri. Am fost anunțat că deja oricum o difuzează și în varianta cântată de Delia, și în asta a mea. Sunt bucuros că această piesă prinde”, ne-a mai spus Nelu Vlad.