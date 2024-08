Delia și Liviu, câștigătorii sezonului 9 al emisiunii Mireasa, s-au mutat din România: „Lucrez în construcții”

Delia și Liviu de la Mireasa au câștigat marele premiu, în valoare de 40.000 de euro, dar au luat o decizie la care mulți nu s-ar fi așteptat. Proaspăt căsătoriți, și-au luat inima în dinți și au plecat să muncească în străinătate.

Delia și Liviu de la Mireasa s-au mutat în străinătate

Liviu și Delia de Mireasa și-au unit destinele în finala sezonului 9 al emisiunii Mireasa. Fără să stea pe gânduri, tânăra a semnat și a ales să devină doamna Negrea, dorindu-și să-și petreacă toată viața alături de

ADVERTISEMENT

În consecință, fanii emisiunii le-au răsplătit iubirea transformându-i în câștigătorii marelui premiu. Astfel că, la încheierea filmărilor, erau mai bogați cu 40.000 de euro.

Mai exact, o parte se vor duce către visul lor, acela de a avea o casă, iar ceilalți către un caz social din localitatea fostului concurent. Între timp, Delia și Liviu de la Mireasa au hotărât să se mute în străinătate.

ADVERTISEMENT

Delia s-a întors la fostul său loc de muncă și amândoi locuiesc cu fratele tinerei, cu care Liviu se înțelege foarte bine. Au gătit împreună și au mers și la sală, căci în timpul petrecut în România, fostul concurent de la Antena 1 și-a făcut toate poftele, după cum chiar el a dezvăluit.

„Suntem în Anglia. Acasă la Delia, să zic. Unde a locuit în trecut. Am pregătit împreună cu fratele Deliei (n.r. mâncare). Eu mai puțin, el mai mult de data asta. Nu pot să mă laud cu ceva ce n-am făcut.

ADVERTISEMENT

Am făcut niște orez cu legume și niște vită. La mine acasă am mâncat destul de nesănătos. Foarte bine ne înțelegem. Nu suntem frați, dar se înțelegem foarte bine. Am fost și la sală ieri împreună”, a spus Liviu, conform

Liviu s-a angajat în construcții

Chiar dacă Delia și Liviu au câștigat marele premiu, bărbatul nu fuge de muncă. La doar câteva zile după ce au ajuns în Anglia, a primit oportunitate a de a lucra în construcții și nu a refuzat-o.

ADVERTISEMENT

„Mâine mă duc și eu să lucrez ceva în construcții. Mâine dimineața la ora 7. De abia aștept. Mi-am găsit ceva, să ajut pe cineva. Avem trei zile de când suntem aici. Aștept să îmi vină actele și după mergem înainte”, a explicat Liviu.