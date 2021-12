Delia, o divă în delir! Jurata de la X Factor face senzație cu aparițiile cameleonice. Galerie foto

Delia Matache nu mai are nevoie de vreo prezentare. Cariera pe care o are de zeci de ani, aparițiile din show-urile televizate, dar și imaginea pe care o etalează au făcut-o să fie una dintre cele mai apreciate și admirate vedete de la noi.

Delia Matache, adepta schimbărilor de orice fel

De-a lungul anilor, de când se află în lumina reflectoarelor, jurata de la ”X Factor”, ajunsă acum la 39 de ani, a trecut prin multe transformări.

Fie că vorbim de cariera sa, fie că ne oprim la imaginea pe care o are, Delia este cea care nu a spus ”pas” atunci când la orizont i-a apărut vreo ocazie de a încerca ceva nou.

Dacă în plan artistic, jurata de la ”iUmor” este cea care a adus în fața fanilor concerte unice, precum ”Psihedelia” ori ”Acadelia”, și în ceea ce privește looul, Delia e campioana schimbărilor curajoase.

Artista a încercat diferite look-uri

De la fata blondă care s-a lansat împreună cu Nick, fostul ei partener de scenă, Delia a trecut prin multe transformări de-a lungul timpului.

Fie că a încercat look-uri afro, cu ajutorul unor peruci, prin care a trecut și în tabara brunetelor, fie că s-a vopsit în culori neom sau chiar și-a făcut părul blond și castaniu în același timp, artista a fost mereu pe placul fanilor.

Jurata de la Antena 1 cheltuie o avere pe haine

Pe lângă schimbările ce țin de culoarea părului, Delia este și adepta ținutelor extravagante. Deși recunoaște că de multe ori îmbracă hainele soțului ei, tot la fel de sinceră este și atunci când spune public sumele colosale pe care le ”aruncă” pe anumite obiecte vestimentare sau accesorii.

Indiferent că pozează sexy, în haine mulate sau decoltate ori în ținute largi, Delia, reușește să iasă întotdeauna în evidență, nu doar prin talent și cu imaginea sa, ci și prin atitudinea dezinvoltă și naturală de care dă dovadă pe scenă și pe micul ecran.

Delia, posesoarea unui trup de braziliancă

Mai mult decât atât, diva se află în preferințele multora și pentru forma corpului. Delia este posesoarea unui trup cu forme de braziliancă.

Picioarele bine tonifiate, datorită multelor ore de alergat, talia de vispe și în care merge alături de soț au făcut-o să fie râvnită de mulți masculi, pentru care ea nu are ochi, un singur bărbat fiindu-i pe plac: Răzvan, cel .

Tensiuni la masa juriului în primul battle X Factor: “Hai să nu ne certăm!”

În această seară, de la 20:30, în primul battle X Factor, fiecare mentor va fi nevoit să decidă cine sunt cei doi concurenți care vor merge în penultima ediție a sezonului zece. Piese precum Sorry Not Sorry, Sign of the Times, Bella Ciao sau Oh, my love, my darling vor fi reinterpretate și auzite de către telespectatori în primul Battle X Factor.

Părerile vor fi împărțite în rândul juraților, iar acest fapt va declanșa tensiuni la masa celor patru. ”Hai să nu ne certăm și un cântec vesel să cântăm!”, a spus Ștefan Bănică încercând să liniștească spiritele. Telespectatorii vor afla cine sunt concurenţii X Factor care vor participa în ultimul Battle al emisiunii, dar și motivul contradicțiilor de la masa juraților, în această seară, de la 20:30, la Antena 1, conform unui comunicat transmis de postul TV.