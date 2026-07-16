Delir total în Argentina: sute de mii de oameni au ieșit pe străzi. Presa e la picioarele lui Messi: starul a oferit un nou moment special în tribune. Imagini fabuloase și din Antarctica

Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic își cunoaște ambele finaliste. După ce Spania a trecut fără emoții de Franța, a doua semifinală a avut o desfășurare mult mai interesantă. Condusă de Anglia până aproape de final, Argentina a reușit să facă o remontada și astfel să ajungă în actul final pentru a doua oară consecutiv.
Deși Anthony Gordon a deschis scorul și a menținut Anglia în avantaj până în minutul 85, selecționata lui Thomas Tuchel a ratat calificarea în finala Campionatului Mondial. Argentina a întors spectaculos rezultatul în doar câteva minute, grație reușitelor semnate de Enzo Fernandez și Lautaro Martinez, asigurându-și astfel biletul pentru ultimul act al turneului din America.
Cum victoria a fost una spectaculoasă, sute de mii de fani argentinieni au ieșit în stradă. La Buenos Aires s-a instalat sărbătoarea după fluierul final, în condițiile în care Argentina poate pune mâna a doua oară consecutiv pe trofeul Campionatului Mondial. Suporterii își pun mari speranțe în Leo Messi, atacantul în vârstă de 39 de ani având un turneul final excelent.
Nu doar fanii îl apreciază pe Lionel Messi, ci și jurnaliștii argentinieni. Cotidianul Ole a reacționat imediat după fluierul final, numindu-i „eroi” pe jucătorii lui Lionel Scaloni, în timp ce mesajul trimis reprezentativei Angliei a fost unul scurt și hotărât: „Adio!”.
„Eroi: revenire istorică, adio Anglia și calificare în finala Cupei Mondiale. Echipa Argentinei a reușit o revenire remarcabilă împotriva Angliei, într-un meci pe care îl pierdea până în minutul 85, dar pe care l-a câștigat în cele din urmă grație golurilor marcate de Enzo Fernández și Lautaro Martínez”, au scris jurnaliștii argentinieni de la Ole.
Lionel Messi a avut, din nou, o prestație excelentă la turneul final. Starul de la Inter Miami a pasat decisiv la golurile înscrise de Enzo Fernandez și Lautaro Martinez, fiind desemnat la finalul partidei drept „omul meciului”. Ca de fiecare dată, soția acestuia, Antonella Roccuzzo, s-a aflat în tribune.
Emoția momentului de la golul egalizator a fost una importantă, iar partenera de viață a fotbalistului a fost surprinsă plângând în lojă. Totodată, Antonella Roccuzzo a îmbrățișat un bărbat din zonă la bucuria reușitei lui Enzo Fernandez, soțul ei fiind cel care a oferit ultima pasă.
Toată lumea a fost cu ochii pe a doua semifinală de la Campionatul Mondial, iar calificarea Argentinei în finală a fost sărbătorită peste tot în lume. Un suporter aflat în Baza Esperanza din Antarctica a ieșit la -23 de grade Celsius doar în tricoul sud-americanilor, fluturând un steag. Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare.