Delir total în Argentina: sute de mii de oameni au ieșit pe străzi. Presa e la picioarele lui Messi: starul a oferit un nou moment special în tribune. Imagini fabuloase și din Antarctica

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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic își cunoaște ambele finaliste. După ce Spania a trecut fără emoții de Franța, a doua semifinală a avut o desfășurare mult mai interesantă. Condusă de Anglia până aproape de final, Argentina a reușit să facă o remontada și astfel să ajungă în actul final pentru a doua oară consecutiv.

Delir total în Argentina: sute de mii de oameni au ieșit pe străzi

Deși Anthony Gordon a deschis scorul și a menținut Anglia în avantaj până în minutul 85, selecționata lui Thomas Tuchel a ratat calificarea în finala Campionatului Mondial. Argentina a întors spectaculos rezultatul în doar câteva minute, grație reușitelor semnate de Enzo Fernandez și Lautaro Martinez, asigurându-și astfel biletul pentru ultimul act al turneului din America.

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Cum victoria a fost una spectaculoasă, sute de mii de fani argentinieni au ieșit în stradă. La Buenos Aires s-a instalat sărbătoarea după fluierul final, în condițiile în care Argentina poate pune mâna a doua oară consecutiv pe trofeul Campionatului Mondial. Suporterii își pun mari speranțe în Leo Messi, atacantul în vârstă de 39 de ani având un turneul final excelent.

A sea of Argentina fans in Buenos Aires after the huge Semifinal win over England 🇦🇷 — FOX Sports (@FOXSports)

Presa e la picioarele lui Messi

Nu doar fanii îl apreciază pe Lionel Messi, ci și jurnaliștii argentinieni. Cotidianul Ole a reacționat imediat după fluierul final, numindu-i „eroi” pe jucătorii lui Lionel Scaloni, în timp ce mesajul trimis reprezentativei Angliei a fost unul scurt și hotărât: „Adio!”.

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„Eroi: revenire istorică, adio Anglia și calificare în finala Cupei Mondiale. Echipa Argentinei a reușit o revenire remarcabilă împotriva Angliei, într-un meci pe care îl pierdea până în minutul 85, dar pe care l-a câștigat în cele din urmă grație golurilor marcate de Enzo Fernández și Lautaro Martínez”, au scris jurnaliștii argentinieni de la .

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Imagini fabuloase cu Antonella Roccuzzo

Lionel Messi a avut, din nou, o prestație excelentă la turneul final. Starul de la Inter Miami a pasat decisiv la golurile înscrise de Enzo Fernandez și Lautaro Martinez, . Ca de fiecare dată, soția acestuia, Antonella Roccuzzo, s-a aflat în tribune.

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Emoția momentului de la golul egalizator a fost una importantă, iar partenera de viață a fotbalistului a fost surprinsă plângând în lojă. Totodată, Antonella Roccuzzo a îmbrățișat un bărbat din zonă la bucuria reușitei lui Enzo Fernandez, soțul ei fiind cel care a oferit ultima pasă.

Antonela Roccuzzo con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro , su padre José Roccuzzo y familia de Lionel Messi celebraron la victoria de Argentina 2-1 Inglaterra. La Selección buscará la cuarta estrella ante España el domingo 19/07 en New Jersey/New York — Naiara Vecchio ♔ (@NaiVecchio)

Fanii Argentinei s-au bucurat și în Antarctica

, iar calificarea Argentinei în finală a fost sărbătorită peste tot în lume. Un suporter aflat în Baza Esperanza din Antarctica a ieșit la -23 de grade Celsius doar în tricoul sud-americanilor, fluturând un steag. Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare.

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En una noche en la que se llegó a los 23° C bajo cero de temperatura, el calor lo puso la Scaloneta: ¡Así se festejó el triunfo ante Inglaterra en la Base Esperanza de la Antártida! ⚽

📺 Mirá los mejores partidos de la por ESPN, en el Plan Premium de… — SportsCenter (@SC_ESPN)