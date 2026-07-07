Nebunie în Iran după eliminarea SUA de la CM 2026. „Întreaga lume dansează”

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Campionatul Mondial mai are doar un pas până la faza sferturilor de finală. În meciul cu numărul cinci din optimi, Portugalia a cedat la limită în fața Spaniei, Mikel Merino marcând în prelungiri, iar în duelul cu numărul șase, reprezentativa SUA nu a avut nicio șansă în fața Belgiei.

Delir total în Iran după eliminarea SUA de la CM 2026

Turneul final din SUA, Canada și Mexic a avut o controversă chiar înainte de start. În contextul conflictului din Orientul Mijlociu, lumea avea dubii în ceea ce privește participarea Iranului la Campionatul Mondial. În cele din urmă, naționala cu capitala la Teheran a luat parte la competiție, însă în condiții foarte grele, antrenamentele fiind făcute în Mexic, iar deplasarea în SUA având loc doar în ziua meciurilor.

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Mehdi Taremi s-a plâns în dese rânduri de condițiile avute în America, ulterior Iranul fiind eliminat fără să sufere nicio înfrângere în grupă, doar golaverajul făcând să nu meargă mai departe. Revenind la controverse, , cartonașul roșu primit de Folarin Balogun fiind anulat cu doar 48 de ore înainte de fluierul de start.

Cum SUA a cedat în fața Belgiei cu scorul de 1-4, iranienii s-au bucurat extrem de tare. Bucuria vine în contextul în care jucătorii au fost extrem de nemulțumiți de tratamentul avut la Campionatul Mondial, astfel că eliminarea „dușmanului” a adus un val de ironie din partea Iranului, așa cum notează .

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„Toată lumea dansează” după SUA – Belgia 1-4

Nu doar jucătorii iranieni au ironizat rezultatul din a șasea optime. La golul de 1-4 marcat de . După vederea acestor imagini, în mediul online s-a răspândit comentariul „toată lumea dansează”, acest text ironizându-l pe președintele SUA.

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Belgia, meci dur cu Spania în sferturile CM 2026

După victoria facilă obținută în fața SUA, Belgia se pregătește de cel mai greu duel de la acest Campionat Mondial. Formația pregătită de Rudi Garcia va juca cu Spania în sferturile de finală. Meciul va avea loc vineri, 10 iulie, de la ora 22:00, și se va disputa pe SoFi Stadium, din Inglewood, California, o arenă cu o capacitate de 70.492 de locuri.

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