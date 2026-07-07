Sport

Nebunie în Iran după eliminarea SUA de la CM 2026. „Întreaga lume dansează”

Delir incredibil în Iran după ce reprezentativa din Statele Unite ale Americii a fost eliminată în optimile Campionatului Mondial de către Belgia.
Iulian Stoica
07.07.2026 | 11:09
Nebunie in Iran dupa eliminarea SUA de la CM 2026 Intreaga lume danseaza
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Delir total în Iran după eliminarea SUA de la CM 2026. Foto: Colaj Fanatik
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Campionatul Mondial mai are doar un pas până la faza sferturilor de finală. În meciul cu numărul cinci din optimi, Portugalia a cedat la limită în fața Spaniei, Mikel Merino marcând în prelungiri, iar în duelul cu numărul șase, reprezentativa SUA nu a avut nicio șansă în fața Belgiei.

Delir total în Iran după eliminarea SUA de la CM 2026

Turneul final din SUA, Canada și Mexic a avut o controversă chiar înainte de start. În contextul conflictului din Orientul Mijlociu, lumea avea dubii în ceea ce privește participarea Iranului la Campionatul Mondial. În cele din urmă, naționala cu capitala la Teheran a luat parte la competiție, însă în condiții foarte grele, antrenamentele fiind făcute în Mexic, iar deplasarea în SUA având loc doar în ziua meciurilor.

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Mehdi Taremi s-a plâns în dese rânduri de condițiile avute în America, ulterior Iranul fiind eliminat fără să sufere nicio înfrângere în grupă, doar golaverajul făcând să nu meargă mai departe. Revenind la controverse, Donald Trump a intervenit direct înainte de partida dintre SUA și Belgia, cartonașul roșu primit de Folarin Balogun fiind anulat cu doar 48 de ore înainte de fluierul de start.

Cum SUA a cedat în fața Belgiei cu scorul de 1-4, iranienii s-au bucurat extrem de tare. Bucuria vine în contextul în care jucătorii au fost extrem de nemulțumiți de tratamentul avut la Campionatul Mondial, astfel că eliminarea „dușmanului” a adus un val de ironie din partea Iranului, așa cum notează The Telegraph.

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„Toată lumea dansează” după SUA – Belgia 1-4

Nu doar jucătorii iranieni au ironizat rezultatul din a șasea optime. La golul de 1-4 marcat de Romelu Lukaku, atacantul, alături de mai mulți colegi, a început să celebreze cu dansul celebru a lui Donald Trump. După vederea acestor imagini, în mediul online s-a răspândit comentariul „toată lumea dansează”, acest text ironizându-l pe președintele SUA.

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Belgia, meci dur cu Spania în sferturile CM 2026

După victoria facilă obținută în fața SUA, Belgia se pregătește de cel mai greu duel de la acest Campionat Mondial. Formația pregătită de Rudi Garcia va juca cu Spania în sferturile de finală. Meciul va avea loc vineri, 10 iulie, de la ora 22:00, și se va disputa pe SoFi Stadium, din Inglewood, California, o arenă cu o capacitate de 70.492 de locuri.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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