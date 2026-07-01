Delir total în Mexic. De ce n-au putut să doarmă jucătorii din Ecuador înaintea meciului. E ireal ce-au făcut suporterii. Video

ADVERTISEMENT

În timpul nopții dinaintea din șaisprezecimile de finală ale Campionatului Mondial, fanii gazdelor au luat cu asalt strada din fața hotelului la care erau cazați fotbaliștii sud-americani. Imaginile fabuloase cu suporterii făcând tot posibilul să creeze cât mai mult zgomot pentru a perturba somnul viitorilor adversari au făcut înconjurul lumii.

Haos pe străzile din Mexico City! Ce s-a întâmplat în noaptea dinaintea meciului Mexic – Ecuador

De multe ori, cei mai înfocați ultrași ai echipelor din Europa apelează la astfel de practici, însă ei se limitează doar la celebrul foc de artificii din proximitatea hotelului, care de obicei este de ajuns pentru a-i trezi din somn pe adversari în noaptea dinaintea meciului direct.

ADVERTISEMENT

În cazul lui Ecuador, focul de artificii a fost doar desertul, întrucât, începând cu ora 1 noaptea, sute de suporteri s-au adunat cu mașinile în fața hotelului, au claxonat și au făcut zgomot cu diverse utilaje și echipamente folosite în construcții. Ulterior, au dat drumul la petrecere. Strada din fața hotelului a devenit ringul de dans, iar muzicienii mariachi au încins atmosfera. Bineînțeles că înainte de plecare au lansat și câteva artificii, iar pe filmări se puteau observa oameni din interiorul hotelului privind întreaga nebunie de pe geam.

BREAKING: fans turned Ecuador’s hotel into a straight up antro at 1am 🎺🇲🇽gritos de ‘PUTOOO’, car honking, they brought their whole contruction equipment to make some loud ass noise lmao, fireworks going off like it’s Independence Day. Mariachi and Banda will be arriving… — 2026 World Cup La Copa Del Mundo (@WorldCupShitPos)

Misiunea a avut succes! Ecuador a fost eliminată după o prestație ștearsă în fața Mexicului

După Canada, Mexic este a doua națională gazdă ce și-a asigurat locul în optimile de finală. Totuși, naționala lui Quinones și Raul Jimenez va avea un duel mult mai dificil în următoarea fază. Mexicanii s-ar putea duela cu Anglia pentru un loc în sferturi, asta dacă RD Congo nu va face vreo surpriză.

ADVERTISEMENT

putem spune că strategia suporterilor a fost de mare succes. Fotbaliștii sud-americani au arătat foarte rău, iar în prima repriză, pe lângă faptul că au primit două goluri, nu au expediat decât două șuturi spre poarta adversă, unul singur fiind cadrat. Nici în a doua jumătate nu au fost mai inspirați, chiar dacă Mexic a cedat deliberat jumătatea terenului. Sud-americanii au avut mingea în 70% de timp, însă au convertit posesia în doar 5 șuturi spre poarta adversă, fără ca vreunul să-i pună probleme lui Raul Rangel.

ADVERTISEMENT

1.78 este cota SUPERBET pentru pronosticul „Harry Kane înscrie oricând în meci”