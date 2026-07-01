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Delir total în Mexic. De ce n-au putut să doarmă jucătorii din Ecuador înaintea meciului. E ireal ce-au făcut suporterii. Video

Nebunie totală pe străzile din Mexico City înainte de partida Mexic - Ecuador de la Campionatul Mondial. Ce au făcut suporterii pentru a nu-i lăsa pe adversari să doarmă
Ciprian Păvăleanu
01.07.2026 | 07:06
Delir total in Mexic De ce nau putut sa doarma jucatorii din Ecuador inaintea meciului E ireal ceau facut suporterii Video
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Suporterii mexicani au provocat haos în fața hotelului unde au fost cazați fotbaliștii din Ecuador. Foto: Colaj X
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În timpul nopții dinaintea meciului dintre Mexic și Ecuador, din șaisprezecimile de finală ale Campionatului Mondial, fanii gazdelor au luat cu asalt strada din fața hotelului la care erau cazați fotbaliștii sud-americani. Imaginile fabuloase cu suporterii făcând tot posibilul să creeze cât mai mult zgomot pentru a perturba somnul viitorilor adversari au făcut înconjurul lumii.

Haos pe străzile din Mexico City! Ce s-a întâmplat în noaptea dinaintea meciului Mexic – Ecuador

De multe ori, cei mai înfocați ultrași ai echipelor din Europa apelează la astfel de practici, însă ei se limitează doar la celebrul foc de artificii din proximitatea hotelului, care de obicei este de ajuns pentru a-i trezi din somn pe adversari în noaptea dinaintea meciului direct.

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În cazul lui Ecuador, focul de artificii a fost doar desertul, întrucât, începând cu ora 1 noaptea, sute de suporteri s-au adunat cu mașinile în fața hotelului, au claxonat și au făcut zgomot cu diverse utilaje și echipamente folosite în construcții. Ulterior, au dat drumul la petrecere. Strada din fața hotelului a devenit ringul de dans, iar muzicienii mariachi au încins atmosfera. Bineînțeles că înainte de plecare au lansat și câteva artificii, iar pe filmări se puteau observa oameni din interiorul hotelului privind întreaga nebunie de pe geam.

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După Canada, Mexic este a doua națională gazdă ce și-a asigurat locul în optimile de finală. Totuși, naționala lui Quinones și Raul Jimenez va avea un duel mult mai dificil în următoarea fază. Mexicanii s-ar putea duela cu Anglia pentru un loc în sferturi, asta dacă RD Congo nu va face vreo surpriză.

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Judecând prestația ecuadorienilor din meciul cu Mexic, putem spune că strategia suporterilor a fost de mare succes. Fotbaliștii sud-americani au arătat foarte rău, iar în prima repriză, pe lângă faptul că au primit două goluri, nu au expediat decât două șuturi spre poarta adversă, unul singur fiind cadrat. Nici în a doua jumătate nu au fost mai inspirați, chiar dacă Mexic a cedat deliberat jumătatea terenului. Sud-americanii au avut mingea în 70% de timp, însă au convertit posesia în doar 5 șuturi spre poarta adversă, fără ca vreunul să-i pună probleme lui Raul Rangel.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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