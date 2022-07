Delta secretă din România. Unde poate fi văzut noul obiectiv turistic de la noi din țară

În Oltenia se află o deltă secretă de care foarte puțini oameni știu. Iată unde se poate găsi aceasta și ce specii trăiesc acolo.

Delta neștiută din România. Unde se află aceasta

Mica deltă de la Gârla Mare din județul Mehedinți a fost recent reconstruită, astfel că noua își așteaptă deja primii vizitatori.

Doi ani au durat lucrările pentru reconstrucția zonei umede Gârla Mare-Vrata, aflată pe malul stâng al Dunării.

Lucrările au presupus reconectarea luncii la apele fluviului, zona fiind modificată acum zeci de ani pentru piscicultură.

După decizia de a readuce la viață mica deltă din Mehedinți, lucrările au început în 2020, acestea făcând parte dintr-un proiect mai amplu, în care sunt înscrise și Austria, Ungaria, Croația, Serbia și Bulgaria.

Proiectul a fost realizat de World Wide Fund for Nature România, iar reprezentantul lor spunea că lucrările au făcut posibilă reconectarea cu zona umedă din Gârla Mare.

Ce specii de animale trăiesc aici

Potențialul de apă obținut în urma lucrărilor este de circa cinci milioane de metri cubi, iar mai multe specii acvatice au acum unde să locuiască, după ce căminul multora a fost distrus în urmă cu 40 de ani.

„Am făcut posibilă reconectarea Dunării cu zona umedă. Am obținut un potențial de stocare de peste 5 milioane mc de apă în timpul viiturilor, am recreat pe 400 de hectare ochiuri de apă și am obținut un mozaic de habitate pentru speciile acvatice.

Am consolidat digurile pentru a crește cantitatea de apă acumulată în bazinul de interes și am amenajat un loc de pescuit pentru comunitatea locală”, a explicat Hanny Bratu, reprezentantul World Wide Fund for Nature România.

Sunt 80 de specii de animale care au acum o nouă casă, odată cu reconstruirea micii delta din județul Mehedinți.

Printre speciile de animale care se adăpostesc acum acolo sunt inclusiv unele în pericol de dispariție, cum este popândăul, sau unele amenințate cu dispariția, cum sunt vidra sau rața roșie.