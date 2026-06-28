Dembele de Bănie! Cine este, de fapt, Heri Tavares: analiza noului jucător ofensiv al Universităţii Craiova, printre cei mai prolifici fotbalişti din prima ligă israeliană

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Primul lucru care impresionează la fotbalistul de 29 de ani este polivalența sa: de-a lungul carierei, jucătorul născut în Portugalia a jucat pe toate posturile în afară de unul singur: cel de mijlocaș defensiv.

Cine este Heri Tavares, noul transfer realizat de Universitatea Craiova: joacă oriunde și e ambidextru

Cel mai adesea a jucat însă bandă ofensivă pe partea dreaptă, Heri este un soi de Dembele: teoretic stângaci, practic ambidextru. Vi se pare comparaţia mult prea forţată? Păstrând proporţiile, Heri e leit calităţilor francezului deținător de Balon de Aur. Priviţi , cu piciorul non-dominant, într-un meci de campionat din aprilie.

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Heri Tavares a ratat la mustață prezența în playoff-ul israelian sezonul trecut cu Netanya, dar a câștigat playout-ul și s-a remarcat drept unul dintre cei mai buni dar și cei mai complecși jucători din Israel.

Cifrele lui Heri în Israel, care a fost numit „căpitan onorific” la ultimul său meci pentru club

Are 6 goluri marcate și 10 assist-uri în 2025-2026 și impresionează mai ales prin driblinguri în regim de viteză și sprinturi progresive: face în medie 4 driblinguri / meci, iar driblingurile încercate îi ies în proporție de peste 60%. Apropo de , acesta a reușit să aibă o medie de peste 60% dueluri câștigate în Israel atât în ceea ce privește disputele ofensive cât și în ce le privește pe cele defensive.

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Dă în medie 1,5 șuturi pe poartă la fiecare meci și e eficient și în fața porții, dar și ca servant, mai ales din centrări: cu 35% cross-uri reușite pe meci, a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști din Liga ha’Al în această privință. Având în vedere că în sezonul trecut a marcat 6 goluri dintr-un xG de doar 4,06, a fost și unul dintre cei mai eficienți jucători din Israel. Heri a fost numit de antrenorul Ronny Levy drept căpitan în ultima sa apariție pentru Netanya (18 mai, 4-1 în deplasare cu Bnei Reineh), semn al prețuirii și popularității de care s-a bucurat la fostul său club.

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CV-ul lui Heri Tavares: a marcat 6 goluri în 9 meciuri la tineretul Portugaliei când evolua la Benfica B, apoi a ales naţionala Capului Verde

Născut la Amadora, Heri Tavares a fost inițial o mare speranță a fotbalului portughez. A jucat pentru naționalele U15, U16 și U20 ale Portugaliei, iar la U21 are 6 goluri din 9 apariții. Cumpărat de Benfica de la juniorii lui Belenenses în 2016, Tavares nu a reușit să se impună la prima echipă a „vulturilor”, însă a fost timp de două sezoane om de bază la majoritatea în liga secundă portugheză. Împrumutat ulterior de Benfica la mai multe cluburi, Tavares nu a reușit să impresioneze și a pierdut contactul cu naționala Portugaliei. A intrat în vederile selecționerului Capului Verde abia la finalul lui 2025, grație prestațiilor excelente din Israel. Heri are 5 selecții la naționala Capului Verde și, deși nu a fost convocat la Mondial, a bifat două meciuri în preliminariile pentru Cupa Mondială din acest an.

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