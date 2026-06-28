Dembele de Bănie! Cine este, de fapt, Heri Tavares: analiza noului jucător ofensiv al Universităţii Craiova, printre cei mai prolifici fotbalişti din prima ligă israeliană

Primul lucru care impresionează la fotbalistul de 29 de ani este polivalența sa: de-a lungul carierei, jucătorul născut în Portugalia a jucat pe toate posturile în afară de unul singur: cel de mijlocaș defensiv.
Cel mai adesea a jucat însă bandă ofensivă pe partea dreaptă, Heri este un soi de Dembele: teoretic stângaci, practic ambidextru. Vi se pare comparaţia mult prea forţată? Păstrând proporţiile, Heri e leit calităţilor francezului deținător de Balon de Aur. Priviţi acest ultim gol pe care l-a marcat în Israel, cu piciorul non-dominant, într-un meci de campionat din aprilie.
Heri Tavares a ratat la mustață prezența în playoff-ul israelian sezonul trecut cu Netanya, dar a câștigat playout-ul și s-a remarcat drept unul dintre cei mai buni dar și cei mai complecși jucători din Israel.
Are 6 goluri marcate și 10 assist-uri în 2025-2026 și impresionează mai ales prin driblinguri în regim de viteză și sprinturi progresive: face în medie 4 driblinguri / meci, iar driblingurile încercate îi ies în proporție de peste 60%. Apropo de polivalența lui Heri, acesta a reușit să aibă o medie de peste 60% dueluri câștigate în Israel atât în ceea ce privește disputele ofensive cât și în ce le privește pe cele defensive.
Dă în medie 1,5 șuturi pe poartă la fiecare meci și e eficient și în fața porții, dar și ca servant, mai ales din centrări: cu 35% cross-uri reușite pe meci, a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști din Liga ha’Al în această privință. Având în vedere că în sezonul trecut a marcat 6 goluri dintr-un xG de doar 4,06, a fost și unul dintre cei mai eficienți jucători din Israel. Heri a fost numit de antrenorul Ronny Levy drept căpitan în ultima sa apariție pentru Netanya (18 mai, 4-1 în deplasare cu Bnei Reineh), semn al prețuirii și popularității de care s-a bucurat la fostul său club.
Născut la Amadora, Heri Tavares a fost inițial o mare speranță a fotbalului portughez. A jucat pentru naționalele U15, U16 și U20 ale Portugaliei, iar la U21 are 6 goluri din 9 apariții. Cumpărat de Benfica de la juniorii lui Belenenses în 2016, Tavares nu a reușit să se impună la prima echipă a „vulturilor”, însă a fost timp de două sezoane om de bază la Benfica B, pentru care are 29 de goluri și 10 assist-uri din 84 de apariții – vezi video, majoritatea în liga secundă portugheză. Împrumutat ulterior de Benfica la mai multe cluburi, Tavares nu a reușit să impresioneze și a pierdut contactul cu naționala Portugaliei. A intrat în vederile selecționerului Capului Verde abia la finalul lui 2025, grație prestațiilor excelente din Israel. Heri are 5 selecții la naționala Capului Verde și, deși nu a fost convocat la Mondial, a bifat două meciuri în preliminariile pentru Cupa Mondială din acest an.