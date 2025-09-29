Dembele sau Yamal?! Cum a votat România la „Balonul de Aur”: surprize mari în Top 10!

În acest weekend, France Football a făcut publice voturile celor 100 de țări participante la decernarea „Balonului de Aur”. 100 de țări de pe 5 continente au oferit câte un top 10 al celor mai buni fotbaliști din sezonul precedent, iar România s-a numărat printre ele.
Procesul de votare a fost simplu: 100 de țări de pe 5 continente au fost reprezentate de câte un jurnalist, care a alcătuit un top 10 al fotbaliștilor ce au performat la cel mai înalt nivel, în opinia sa, ghidându-se după anumite criterii precum realizările individuale, trofeele câștigate alături de club și națională, dar și fair-play-ul și caracterul de care sportivul dă dovadă în timpul partidelor.
Pentru România, cel ce a fost desemnat pentru acest eveniment extrem de important a fost Emanuel Roșu, care a creat un clasament foarte apropiat de cel final, însă cu anumite surprize.
Una dintre ele ar fi lipsa lui Mohamed Salah, care a fost pilonul principal în Liverpool-ul lui Arne Slot, echipă ce a dominat autoritar sezonul trecut de Premier League. Cu toate acestea, primii doi fotbaliști aleși de România au fost chiar cei doi din clasamentul final, în aceeași ordine, Ousmane Dembele și Lamine Yamal.
Așa arată clasamentul României de la gala „Balonului de Aur”: 1. Ousmane Dembele; 2. Lamine Yamal; 3. Achraf Hakimi; 4. Nuno Mendes; 5. Raphinha; 6. Desire Doue; 7. Vitinha; 8. Robert Lewandowski; 9. Pedri; 10. Kylian Mbappe.
Deși despre anumiți jucători nici nu s-a pus problema că ar avea șanse la câștigarea trofeului de anul acesta, anumiți jurnaliști au continuat să fie subiectivi și și-au pus conaționalii pe prima poziție, cu riscul de a părea absurzi.
Spre exemplu, jurnalistul reprezentant al Scoției l-a pus pe conaționalul său, Scott McTominay, mijlocaș în Serie A la Napoli, pe prima poziție, însă în clasamentul final s-a situat abia pe poziția a 18-a. Khvicha Kvaratskhelia, „Maradona al georgienilor”, a fost pus, la rândul său, pe prima poziție în clasamentul conaționalului său.
De asemenea, Egipt l-a ales pe Mohamed Salah la câștigarea „Balonului de Aur”, însă eliminarea prematură din Liga Campionilor a lui Liverpool i-a adus „Faraonului” doar poziția a patra în clasamentul final.