Dembele sau Yamal?! Cum a votat România la „Balonul de Aur”: surprize mari în Top 10!

În acest weekend, 100 de țări de pe 5 continente au oferit câte un top 10 al celor mai buni fotbaliști din sezonul precedent, iar România s-a numărat printre ele.

S-a aflat! Cum a votat România la „Balonul de Aur”

Procesul de votare a fost simplu: 100 de țări de pe 5 continente au fost reprezentate de câte un jurnalist, care a alcătuit un top 10 al fotbaliștilor ce au performat la cel mai înalt nivel, în opinia sa, ghidându-se după anumite criterii precum realizările individuale, trofeele câștigate alături de club și națională, dar și fair-play-ul și caracterul de care sportivul dă dovadă în timpul partidelor.

Pentru România, cel ce a fost desemnat pentru acest eveniment extrem de important a fost Emanuel Roșu, care a creat un clasament foarte apropiat de cel final, însă cu anumite surprize.

Una dintre ele ar fi lipsa lui Mohamed Salah, care a fost pilonul principal în Liverpool-ul lui Arne Slot, echipă ce a dominat autoritar sezonul trecut de Premier League. Cu toate acestea, primii doi fotbaliști aleși de România au fost

Așa arată clasamentul României de la gala „Balonului de Aur”: 1. Ousmane Dembele; 2. Lamine Yamal; 3. Achraf Hakimi; 4. Nuno Mendes; 5. Raphinha; 6. Desire Doue; 7. Vitinha; 8. Robert Lewandowski; 9. Pedri; 10. Kylian Mbappe.

Voturi subiective la „Balonul de Aur”. Salah, McTominay și Kvaratskhelia puși pe primul loc

Deși despre anumiți jucători nici nu s-a pus problema că ar avea șanse la câștigarea trofeului de anul acesta, anumiți jurnaliști au continuat să fie subiectivi și și-au pus conaționalii pe prima poziție, cu riscul de a părea absurzi.

Spre exemplu, jurnalistul reprezentant al Scoției l-a pus pe conaționalul său, Scott McTominay, mijlocaș în Serie A la Napoli, pe prima poziție, însă în clasamentul final s-a situat abia pe poziția a 18-a. Khvicha Kvaratskhelia, „Maradona al georgienilor”, a fost pus, la rândul său, pe prima poziție în clasamentul conaționalului său.

De asemenea, Egipt l-a ales pe Mohamed Salah la câștigarea „Balonului de Aur”, însă eliminarea prematură din Liga Campionilor a lui Liverpool i-a adus „Faraonului” doar poziția a patra în clasamentul final.