Dembele, Yamal sau o surpriză? France Footbal anunță azi nominalizările pentru Balonul de Aur 2025

Cel mai râvnit premiu individual din fotbalul mondial va fi acordat într-o ceremonie special la Paris, pe 22 septembrie, astăzi fiind anunțate nominalizările
Catalin Oprea
07.08.2025 | 07:45
Dembele Yamal sau o surpriza France Footbal anunta azi nominalizarile pentru Balonul de Aur 2025
Lamine Yamal si Ousmane Dembele sunt prinicpalii favoriti la Balonul de Aur FOTO facebook

France Football, revista care acordă Balonul de Aur, va anunța astăzi numele candidaților la premii, la toate categoriile acestora. Incertitudinea din această ediție este mare, deoarece nu există un favorit clar în niciuna dintre secțiuni.

Dembele și Yamal sunt principalii favoriți

La masculin, lupta pare a se da între Ousmane Dembélé și Lamine Yamal. Francezul de la PSG a reușit tripla istorică – campionat, Cupă, Ligii Campionilor – și a jucat și finala Cupei Mondiale a Cluburilor.

Spaniolul a cucerit campionatul, cupa și Supercupa, dar a eșuat în Liga Campionilor, unde Inter a scos Barcelona în semifinale. Yamal a jucat și finala Ligii Națiunilor cu Spania, pierdută în fața Portugaliei.

În principiu, lista candidaților va fi de 30 de jucători, ca și în anii precedenți. Vor fi luate în considerare contribuțiile individuale și realizările sportive în perioada 1 august 2024 – 31 iulie 2025.

Cole Palmer poate fi marea surpriză

Asta înseamnă că în competiție intră, cu șanse considerabile, și Cole Palmer, de la Chelsea. Englezul a câștigat ultima Cupă Mondială a Cluburilor, unde a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului. În plus, Palmer și Chelsea au câștigat și Conference League.

Anul trecut, câștigător a fost desemnat Rodri. Mijlocașul lui Manchester City și al naționalei Spaniei s-a accidentat ulterior și a lipsit aproape un sezon. A revenit în această vară și va începe sezonul ca titular.

Voturile vor veni de la corespondenții revistei din diferite țări, deși de câțiva ani jurnaliștii cu vot sunt limitați la 100 (primul în clasamentul FIFA), astfel încât cele mai relevante țări sunt cele care influențează decizia.

Supremația jucătoarelor din Spania, amenințată de englezoaice

Și la feminin, competiția e deschisă. Alexia Putellas și Aitana Bonmati au câștigat ultimele patru premii Balonul de Aur. Ambele sunt la Barcelona și joacă pentru Spania. În 2025, ele au pierdut finala Ligii Campionilor cu echipa de club și Campionatul European cu echipa națională.

Cele două trofee au fost câștigate de Arsenal și Anglia. Așa se face că în discuție au apărut și nume precum englezoaicele Alessia Russo sau Chloe Kelly.

France Football va anunța și finaliștii pentru restul premiilor: trofeele Johan Cruyff – pentru cel mai bun antrenor și cea mai bună antrenoare, trofeul Raymond Kopa – pentru cel mai bun tânăr jucător, trofeul Lev Iașin – pentru cel mai bun portar, trofeul Gerd Müller – pentru cel mai bun atacant, trofeul Socrates – acțiuni caritabile.

Câștigătorii din 2024

Balonul de Aur masculin: Rodrigo Hernandez ‘Rodri’ (Spania/Manchester City)

Balonul de Aur feminin: Aitana Bonmati (Spania/FC Barcelona)

Trofeul Johan Cruyff (cel mai bun antrenor): Carlo Ancelotti (Italia/Real Madrid)

Trofeul Johan Cruyff (cea mai bună antrenoare): Emma Hayes (Anglia/Chelsea/SUA)

Trofeul Gerd Muller (cel mai bun marcator): Kylian Mbappe (Franţa/Paris Saint-Germain, în sezonul 2023/2024) şi Harry Kane (Anglia/Bayern Munchen), 52 de goluri.

Trofeul Raymond Kopa (cel mai bun tânăr jucător): Lamine Yamal (Spania/FC Barcelona)

Trofeul Lev Iaşin (cel mai bun portar): Emiliano Martinez (Argentina/Aston Villa)

Premiul Socrates (acţiune caritabilă): Jenifer Hermoso (Spania/Tigres Monterrey)

Cea mai bună echipă masculină: Real Madrid

Cea mai bună echipă de fotbal feminin: FC Barcelona

