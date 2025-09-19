Demers FRF! Căpitanii din SuperLiga vor purta banderole ca în Premier League: ce mesaj vor să transmită

Concret, așa cum de-a lungul timpului în Vestul Europei s-a militat pentru comunitatea LGBTQ+ sau în favoarea campaniei „Black Lives Matter”, de ceva timp în România se dorește instaurarea unui climat în care tinerii fotbaliști să poată să se dezvolte armonios, fără comportamente și atitudini ostile de pe marginea terenului sau din tribune în timpul meciurilor.

FRF se implică activ în susținerea demersului întreprins de platforma B.R.A.V.O.

Campania a fost inițiată prin intermediul platformei B.R.A.V.O. (Bucurie Respect Afecțiune Voință Optimism), care a fost special creată cu acest scop, iar ulterior a fost îmbrățișată și de către FRF. a oferit toate detaliile despre această chestiune prin intermediul unui comunicat de presă.

„Federația Română de Fotbal anunță că, în etapa ce se desfășoară în acest weekend, căpitanii echipelor din Superligă, Liga 2 și Superliga Feminină vor purta banderola B.R.A.V.O., ca semn al sprijinului pentru platforma cu același nume.

Prin această inițiativă, FRF invită toate cluburile din primele două eșaloane să se alăture demersului B.R.A.V.O. Scopul este ca, în cadrul meciurilor oficiale, să fie promovată platforma în fața spectatorilor, jucătorilor, oficialilor și a tuturor celor implicați în fenomenul fotbalistic, pentru a transmite adevăratele valori ale sportului.

FRF le-a pus la dispoziție tuturor cluburilor din Superligă, Liga 2 și Superliga Feminină banderole speciale B.R.A.V.O., care vor fi purtate de căpitanii de echipă în cursul acestei etape.

Banderole speciale pentru căpitanii din Superliga, Liga 2 și Superliga feminină la meciurile din acest weekend

Federația Română de Fotbal mulțumește tuturor cluburilor care au acceptat provocarea de a purta banderola B.R.A.V.O. și de a fi ambasadori ai unei atitudini pozitive pe teren și în tribune. Această acțiune este un pas important spre construirea unui climat sportiv mai sănătos și mai plin de respect.

Platforma FRF B.R.A.V.O. a pornit de la un insight simplu, dar puternic: ce aud copiii de pe marginea terenului le poate modela nu doar jocul, ci și viitorul. Astfel, B.R.A.V.O. devine o platformă prin care FRF promovează Bucuria, Respectul, Afecțiunea, Voința și Optimismul în relația cu tinerii sportivi.

FRF B.R.A.V.O. reprezintă începutul unui demers de durată, construit pentru a susține educarea, sprijinirea și inspirarea generațiilor tinere din fotbalul românesc. Reușita acestei inițiative presupune implicarea tuturor actorilor din jurul sportului juvenil: părinți, antrenori, oficiali și suporteri.

Cuvintele rostite astăzi din tribună pot deveni etichetele purtate de copiii de mâine. Pe umerii celor mici se pot așeza nume care inspiră mândrie sau, dimpotrivă, poveri greu de dus. Este momentul ca atmosfera de pe margine să se transforme din presiune în susținere. Generația de mâine merită să crească într-un mediu în care jocul aduce bucurie, nu frică”, a informat prin intermediul