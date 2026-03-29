Demis după 44 de zile, fostul antrenor al lui Radu Drăgușin a intrat într-un top nedorit! Cum arată ierarhia celor mai scurte mandate din istoria Premier League

Igor Tudor s-a despărțit de Tottenham după doar 44 de zile, însă croatul nu prinde podiumul într-o ierarhie a celor mai scurte mandate din istoria Premier League.
Bogdan Mariș
29.03.2026 | 20:40
Igor Tudor (47 de ani) a fost demis de la Tottenham după doar 44 de zile. FOTO: Hepta
Numit la mijlocul lunii februarie în locul lui Thomas Frank la Tottenham, mandatul lui Igor Tudor (47 de ani) s-a încheiat după doar 44 de zile, perioadă în care londonezii nu au obținut nicio victorie în campionat. Experiența tehnicianului croat la Tottenham ocupă locul 4 într-o ierarhie a celor mai scurte mandate din istoria Premier League. Clasamentul este condus de un fost selecționer al Angliei.

Mandatul lui Igor Tudor la Tottenham, pe locul 4 într-un clasament al celor mai scurte experiențe din istoria Premier League

Ierarhia celor mai scurte mandate din istoria Premier League este condusă de Sam Allardyce, care a pregătit-o pe Leeds United timp de doar 31 de zile în 2023. Fostul selecționer al Angliei, care a avut o experiență foarte scurtă și la națională, a preluat echipa spre finalul sezonului, cu obiectivul de a evita retrogradarea. Sub comanda lui Allardyce, Leeds a înregistrat o remiză și trei înfrângeri, iar echipa a retrogradat în Championship. Tehnicianul a afirmat apoi că nu dorește să continue în divizia secundă, iar legătura dintre cele două părți s-a încheiat.

Pe poziția secundă se află un alt fost antrenor al lui Radu Drăgușin, Ange Postecoglou, care a rezistat doar 40 de zile în acest sezon la Nottingham Forest. Podiumul este completat de englezul Les Reed, demis de Charlton Athletic în 2006 după un mandat de doar 41 de zile, în care echipa a înregistrat un succes, o remiză și 6 înfrângeri, un bilanț similar cu cel avut de Igor Tudor la Tottenham, care ocupă locul 4 în această ierarhie, mandatul său încheindu-se după 44 de zile.

Care a fost cel mai lung mandat din cariera lui Igor Tudor

Igor Tudor a debutat ca antrenor principal în 2013, la Hajduk Split, echipă pe care a condus-o timp de aproape doi ani, iar acesta a fost cel mai lung mandat din cariera sa de până acum. Mai apoi, croatul nu a mai rezistat nici măcar un an pe banca vreunei echipe, deși a antrenat constant timp de peste un deceniu, inclusiv în campionate puternice din Europa.

Începând din 2015, fostul fundaș central le-a pregătit pe PAOK, Karabukspor, Galatasaray, Udinese (în două rânduri), Hajduk Split (al doilea mandat), Verona, Marseille, Lazio, Juventus și Tottenham. Cel mai lung mandat al său din ultimii 10 ani a fost la Marseille, unde a rezistat timp de aproape un an (iulie 2022 – iunie 2023).

Cum arată topul celor mai scurte mandate din istoria Premier League

  1. Sam Allardyce – Leeds United (2023) – 31 de zile
  2. Ange Postecoglou – Nottingham Forest (2025) – 40 de zile
  3. Les Reed – Charlton Athletic (2006) – 41 de zile
  4. Igor Tudor – Tottenham (2026) – 44 de zile
  5. Javi Gracia – Leeds United (2023) – 72 de zile
  6. Rene Meulensteen – Fulham (2013-2014) – 76 de zile
  7. Frank de Boer – Crystal Palace (2017) – 78 de zile
  8. Bob Bradley – Swansea City (2016) – 86 de zile
  9. Quique Sanchez Flores – Watford (2019) – 86 de zile
  10. Nathan Jones – Southampton (2022-2023) – 95 de zile
