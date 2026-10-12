„Demisia!”. Bogdan Andone, pus la zid de fanii lui FC Argeș după eșecul cu CFR Cluj! Ce s-a întâmplat la final

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Etapa a 11-a din SuperLiga a însemnat un nou eșec pentru FC Argeș în acest sezon. CFR Cluj i-a învins pe piteșteni cu 1-0 și a declanșat un val de reacții dure ale suporterilor „alb-violeților”. Galeria l-a tras la răspundere pe Bogdan Andone după fluierul final al meciului disputat la Mioveni.

Fanii lui FC Argeș i-au cerut demisia lui Bogdan Andone

FC Argeș a uitat gustul victoriei la ultimele meciuri. Piteștenii au pierdut atât înaintea, cât și după pauza competițională, iar situația din clasament arată din ce în ce mai rău. Eșecul cu CFR Cluj din etapa a 11-a a inflamat spiritele în rândul suporterilor lui FC Argeș, care au început să strige demisia lui Bogdan Andone. Antrenorul a fost tras la răspundere și de galerie după fluierul final.

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Cele 11 puncte în tot atâtea etape o regăsesc pe FC Argeș pe locul 13. „Alb-violeții” au câștigat doar 3 meciuri în acest sezon, au obținut 2 remize și au pierdut de 6 ori. Nici golaverajul nu arată îmbucurător, acesta fiind de -5. Stagiunea trecută, după 11 etape, FC Argeș avea 22 de puncte și ocupa locul 4. Trupa lui Bogdan Andone avea atunci un golaveraj de +5 și un bilanț pozitiv la capitolul rezultate (7 victorii, o remiză și 3 eșecuri).

Bogdan Andone ducea FC Argeș în play-off-ul sezonului trecut

Căderea lui FC Argeș în acest sezon este cu atât mai supărătoare pentru suporteri, mai ales după ce echipa reușea în stagiunea trecută să ajungă în play-off. și reușea mai multe rezultate admirabile, precum , echipa care avea să devină campioană ulterior. Performanța atinsă chiar în primul sezon după ce promovase cu FC Argeș în SuperLiga îi adusese lui Bogdan Andone chiar posibilitatea de a reveni la FCSB, însă .

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Cum s-a comportat Marius Șumudică. Discuție în portugheză cu un jucător advers

Nu doar Bogdan Andone a fost apostrofat de suporteri. Și Marius Șumudică a avut parte de scandări dure, însă tehnicianul lui CFR Cluj i-a aplaudat pe fani. , în ploaie, fără șapcă sau alt obiect care să îl protejeze și a reacționat la majoritatea deciziilor brigăzii de arbitri condusă de Andrei Chivulete. Antrenorul ardelenilor a avut chiar și un scurt dialog în portugheză cu Ricardo Matos, atacatul lui FC Argeș, autorul mai multor ocazii importante de gol.