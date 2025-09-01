„Demisia, demisia!”. Liviu Ciobotariu, anunț despre plecarea de la Petrolul după 1-2 cu Farul: „Orice echipă trăiește prin rezultate”

Petrolul a ajuns la al 5-lea insucces consecutiv în Superliga României. a fost învinsă la Ovidiu cu 1-2 de Farul Constanța, iar situația din clasament nu arată deloc bine după primele 8 etape. Liviu Ciobotariu s-a declarat dezamăgit de rezultat, însă a precizat că nu se pune problema să își dea demisia.

ADVERTISEMENT

Petrolul, învinsă la Ovidiu. Prima reacție a lui Liviu Ciobotariu

Echipa prahoveană nu a făcut un joc slab la Ovidiu, însă nu a reușit să plece acasă cu măcar un punct. Ploieștenii au cerut și un penalty în minutele de prelungire, însă arbitrul nu a intervenit.

Suporterii ploieșteni, care au făcut deplasarea alături de echipă, au scandat „Demisia” la finalul jocului, însă Liviu Ciobotariu pare hotărât să își continue aventura la Petrolul. Antrenorul grupării prahovene a dat de înțeles că nu a purtat încă nicio discuție cu conducerea cu privire la o posibilă încheiere a înțelegerii.

ADVERTISEMENT

„Am avut posesie. Am avut o bară. Și, așa, nu știu, poate că nu meritam să pierdem acest joc. Nu e de ajuns. Există această frustrare. Etapele trec și nu reușim să acumulăm puncte. Suntem într-o situație delicată. Toată lumea are așteptări și nu reușim să ne echilibrăm în ceea ce înseamnă rezultate. În mare parte eu cred că am arătat bine astăzi. Iar am făcut două greșeli foarte mari. Nu știu dacă a fost penalty. Vom face analiza.

Greșeala face parte din joc. Noi greșim mai des. Nu sunt adeptul să dau vina pe jucători. Primul vinovat sunt eu. Eu sunt cel care conduc această echipă. Eu fac primul 11, schimbările, dar au fost prea multe greșeli. La fiecare joc avem probleme: ba medicale, ba pleacă la lot. Bălbărău a avut o problemă medicală. Doar mie mi se putea întâmpla. Sper să trecem de pasa asta neagră. E o situație care ne apasă.

ADVERTISEMENT

Nu e prima oară când mi se întâmplă lucrul ăsta, am atâta experiență. Am aproape 20 de ani de antrenorat. Eu trebuie să rezolv această situație. Trebuie să ne pregătim mai bine. Trebuie să facem mai mult.

ADVERTISEMENT

„Nu sunt omul care să plece la greu. Ar fi o chestiune de neseriozitate”

E normal să fie supărați, pentru că le înțeleg supărarea: după 8 etape să ai 6 puncte… Suporterii au dreptate. Am avut o discuție de 45 de minute. Ei vor mai mult de la noi. Orice echipă trăiește prin rezultate. Le-am spus că trebuie să mai aibă răbdare.

Eu nu știu nimic. În momentul în care ești demis, ești demis de președinte sau de acționari. Nu m-au anunțat. Vom discuta. În momentul în care ești demis, ești demis. Nu sunt omul care să plece la greu. Ar fi o chestiune de neseriozitate. Eu n-am să fac lucrul ăsta niciodată. Mă voi lupta până vom avea rezultate. Nu am de unde să știu”, a declarat Liviu Ciobotariu la Digi Sport.