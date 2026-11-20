CE TREBUIE SĂ ȘTII Centrarea care s-a transformat în gol și l-a păcălit pe Anestis

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Fază halucinantă în duelul nebun dintre FC Botoșani și FC Voluntari, acolo unde tensiunea din tribune a atins cote maxime odată cu scandările „Demisia, demisia!”. În minutul 74 al întâlnirii, la capătul unui atac al oaspeților, Rodrigues a reușit o execuție complet atipică, care candidează serios la titlul de cel mai bizar gol al actualei stagiuni, după ce a încercat să centreze în careul gazdelor.

Centrarea care s-a transformat în gol și l-a păcălit pe Anestis

Intenționând să trimită o centrare în careul moldovenilor, a imprimat balonului o traiectorie cu totul neașteptată. Portarul botoșănenilor, Giannis Anestis, a fost prins total pe picior greșit, nu a mai putut interveni, iar mingea s-a oprit direct în plasă. Reușita cu adevărat surprinzătoare a stârnit o reacție furioasă din tribunele stadionului și a completat o revenire spectaculoasă a ilfovenilor, transformând confruntarea într-un veritabil „thriller”. Imediat după golul de 3-3, fanii lui FC Botoșani i-au scandat demisia antrenorului Marius Croitoru. Vezi video cu golul .

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Partida de pe Stadionul „Municipal” a avut o desfășurare absolut halucinantă, demnă de un scenariu de film: FC Botoșani a intrat la cabine cu un avantaj aparent liniștitor de 2-0 la pauză, însă repriza secundă a adus un adevărat carusel al golurilor, oaspeții reușind o revenire spectaculoasă până la scorul de 3-3. Exact această cădere inexplicabilă a moldovenilor în partea a doua a jocului a declanșat furia suporterilor din tribune, care au început să scandeze vehement „Demisia, demisia!” .

Presiunea uriașă de pe umerii celor două formații este explicabilă și prin situația delicată din clasamentul Superligii înaintea acestei etape a 16-a, prima a returului sezonului regular. FC Botoșani aborda duelul de pe locul 12, cu doar 15 puncte acumulate și o serie de patru meciuri consecutive fără victorie în campionat (după 1-1 acasă cu Oțelul Galați în runda precedentă), în timp ce FC Voluntari ocupa penultima poziție a ierarhiei (locul 15), cu 8 puncte, venind după un șir negru de șapte înfrângeri la rând.

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Interesant este faptul că FC Voluntari își confirmă statutul de „nașă” a grupării din nordul Moldovei, prelungindu-și seria invincibilității în fața botoșănenilor ,o serie care durează încă din noiembrie 2022 și care cuprinde acum șapte confruntări directe fără eșec. De altfel, și partida tur dintre cele două formații, disputată în luna iulie la Voluntari, a oferit un spectacol similar, încheindu-se tot la egalitate, scor 2-2.