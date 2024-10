Demisia momentului în televiziunea din România. Prezentatoarea tv care a decis să renunțe la întreaga sa carieră

Demisia momentului în televiziunea din România. O celebră prezentatoare tv a decis să renunțe la întreaga sa carieră. Care e motivul pentru care a luat o astfel de hotărâre și despre cine este vorba, de fapt?

Demisia momentului în televiziunea din România

O nouă . După câteva luni de colaborare, o celebră prezentatoare tv a decis să renunțe la întreaga sa carieră, explicând și motivele care au dus la o astfel de alegere.

ADVERTISEMENT

Irina Gologan este cea care și-a dat demisia din televiziune. Vedeta era prezentatoare tv la Euro News. A decis însă că așa e mai bine pentru ea, astfel încât să aibă suficient timp și pentru proiectele personale.

Demisia momentului în televiziunea din România vine în ciuda faptului că Irina Gologan era . A stat pe post mai puțin de un an de zile, însă acum a decis să se reorienteze.

ADVERTISEMENT

Într-o declarație pentru , Irina Gologan a vorbit despre decizia luată. Aceasta spune că avea nevoie de o schimbare și totodată era nevoie și de timp pentru proiectele personale.

Ce va face mai departe prezentatoarea tv? Aceasta rămâne deschisă în fața unor colaborări în televiziune, dar și în radio. Totodată, are în plan să lanseze și un site, care ar putea ajunge la inimile publicului.

ADVERTISEMENT

Anunțul făcut de prezentatoarea tv

„Am încheiat colaborarea în nişte condiţii foarte bune cu oamenii de la Euronews. Decizia a venit în ideea în care a fost un pas necesar, pentru că vreau să mă axez pe proiectele personale.

Rămân deschisă cu posibile colaborări în televiziune sau radio. Deocamdată vreau să mă concentrez pe proiectele personale. În curând o să lansez site-ul irinagologan.ro, un proiect despre Irina Gologan din spatele camerei de filmat. De asemenea, vreau să mă duc şi spre zona de podcast”, a declarat aceasta pentru Pagina de Media.

ADVERTISEMENT

Amintim că Irina Gologan a intrat în echipa știrilor Euronews în urmă cu mai puțin de un an de zile, mai exact în luna decembrie 2023. Vineri însă, pe 4 octombrie 2024, aceasta a ținut ultimul său jurnal.

Demisia momentului în televiziunea din România a fost anunțată și pe pagina de Facebook a prezentatoarei tv. Aceasta a mai scris de asemenea că alege să se concentrate pe alte lucruri importante pentru ea.

„Am hotărât să spun “DA!” aspectelor pe care le consider prioritare în acest moment al vieţii mele şi să iau o pauză de la frenezia ştirilor! Nu a fost o decizie uşor de luat, dar am simţit că este momentul să fac mai mult pentru mine, pentru cariera şi pentru familia mea!

După aproape 1 an în redacţia Euronews, timp în care am spus ”Bună seara, România!” şi v-am adus cele mai importante ştiri ale zilei, de luni până vineri, iată că a venit timpul să spun şi…“La revedere”! Nicio separare nu este uşoară, eu sunt omul care pune suflet şi în cele mai banale lucruri pe care le face, însă sunt convinsă că pasul pe care am decis să îl fac este cel potrivit”, a scris aceasta.