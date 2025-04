Demisie de răsunet în AUR. Claudiu Târziu pleacă din partid: „George Simion nu are curajul unei confruntări directe”

Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, și-a dat demisia din partid. Anunțul a fost făcut miercuri, 9 aprilie, de cel care era numărul doi în AUR, printr-o scrisoare publicată pe blogul său.

Claudiu Târziu pleacă din AUR. „Inevitabilul s-a produs”

Decizia vine după ce cu liderul partidului, George Simion. În scrisoarea publicată pe blogul său,

ADVERTISEMENT

„Inevitabilul s-a produs. Mă despart definitiv de AUR. Pentru că săptămâna trecută AUR a fost înlocuit cu Partidul George Simion. A fost alegerea participanților la ședința Consiliului Național de Conducere. Peste câteva săptămâni, unii vor spune că nu au fost de acord, dar n-au avut ce face…

Am sentimentul că sunt alungat din propria casă de către copiii mei, pentru că am încercat să-i opresc să-i dea foc. Dar măcar salvez moștenirea pe care mi-am propus dintru început să o pun în lucrare. Cu zestrea aceasta moral-spirituală și cultural-politică am putut construi vehiculul politic numit AUR și nu le-o las, mai ales că nici nu își dau seama că au nevoie de ea. Cu acest capital simbolic de luptă și de jertfă, voi putea clădi o altă formațiune politică, mai performantă și mai trainică. (…)

ADVERTISEMENT

Președintele partidului, George Simion, nu are curajul unei confruntări directe și a preferat să mă atace în lipsă”, se arată în mesajul transmis de Claudiu Târziu.

Știre în curs de actualizare